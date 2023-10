Thêm cơ hội giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế

(TBTCO) - Hội đồng Chuẩn mực quốc tế về tính bền vững (ISSB) vừa đưa ra chuẩn mực hướng dẫn công bố thông tin phát triển bền vững trên toàn cầu. Theo chuyên gia, việc cân nhắc và xây dựng lộ trình áp dụng các chuẩn mực này sẽ mang lại cho doanh nghiệp Việt nhiều cơ hội trong tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Tiêu chuẩn báo cáo phù hợp để tiếp cận thị trường vốn quốc tế

Vượt trên việc đưa ra cam kết, thực hiện hành động thúc đẩy phát triển bền vững (ESG), các doanh nghiệp hiện nay còn phải đối diện với yêu cầu tuân thủ theo luật định, áp lực ngày càng lớn từ nhà đầu tư và các bên hữu quan khác trong việc công bố thông tin chất lượng hơn, toàn diện hơn.

Những doanh nghiệp triển khai hành động phát triển bền vững và chứng minh được qua báo cáo sẽ có khả năng tiếp cận nguồn vốn tốt hơn. Ảnh minh họa

Những doanh nghiệp triển khai hành động phát triển bền vững và có thể chứng minh được thông qua báo cáo sẽ có khả năng tiếp cận nguồn vốn tốt hơn một cách thuận lợi hơn. Theo khảo sát của công ty nghiên cứu dữ liệu MSCI, 52% nhà đầu tư đã áp dụng chiến lược đầu tư ESG có trách nhiệm, 79% nhà đầu tư với khối tài sản hơn 200 tỷ USD cho biết họ cũng có khung chính sách ESG.

ISSB vừa công bố chuẩn mực đầu tiên: IFRS S1 - Công bố thông tin chung về phát triển bền vững và IFRS S2 - Công bố thông tin về khí hậu. Việc ra đời của hai chuẩn mực này đặt một dấu mốc quan trọng cho việc xây dựng một khung báo cáo chung về thông tin phát triển bền vững chất lượng được áp dụng trên toàn cầu, có thể đối chiếu và so sánh giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nên một ngôn ngữ chung để các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trên thị trường vốn có thể trao đổi.

Sáng kiến của ISSB đã nhận được sự ủng hộ từ các nhà đầu tư, công ty, nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý thị trường và các bên hữu quan từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Tổ chức Ủy ban Chứng khoán quốc tế (IOSCO), Ban Ổn định tài chính (FSB), các nhà lãnh đạo G20 và G7. Cơ quan quản lý tại các quốc gia trong khu vực cũng đưa ra quan điểm ủng hộ các tiêu chuẩn mới này.

IFRS S1 và IFRS S2 là thuyết minh đi kèm với báo cáo tài chính của doanh nghiệp giúp xác định rủi ro và cơ hội liên quan đến phát triển bền vững và khí hậu có ảnh hưởng đến tình hình tài chính trong ngắn, trung và dài hạn. Các yếu tố được tính là rủi ro và cơ hội sẽ được trình bày theo khung bốn trụ cột: quản trị, chiến lược, quản trị rủi ro, các chỉ số và mục tiêu liên quan.

Với mục đích tập trung vào thị trường vốn, chuẩn mực IFRS S1, IFRS S2 chỉ yêu cầu thông tin trọng yếu, phù hợp và hữu ích, hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình đưa ra quyết định.

Hơn nữa, được xây dựng và hợp nhất dựa trên các khuôn khổ, bộ tiêu chuẩn báo cáo phổ biến như TCFD, SASB, CDSB, Khung báo cáo tích hợp, IFRS S1 và IFRS S2 giúp cải thiện sự thống nhất và khả năng tương tác của các tiêu chuẩn ESG toàn cầu, giảm gánh nặng báo cáo cho người lập báo cáo.

Nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Việt

Hiện tại Việt Nam đã có các quy định và hướng dẫn thực hiện báo cáo phát triển bền vững cho doanh nghiệp như Thông tư 96/2022/TT-BTC, Thông tư số 116/2022/TT-BTC; Sổ tay báo cáo bền vững cho các công ty Việt Nam; Hướng dẫn công bố về môi trường và xã hội, quy tắc thực hành tốt nhất về quản trị của Việt Nam…

Tuy nhiên, khi tính tới câu chuyện tiếp tục phát triển tại những sân chơi lớn, thu hút nguồn vốn chất lượng, nhất là nguồn vốn xanh, trái phiếu xanh hay các khoản vay xanh, các doanh nghiệp Việt, trong đó đặc biệt là các doanh nghiệp niêm yết cần lựa chọn khung báo cáo phát triển bền vững toàn cầu phù hợp để có thể đáp ứng yêu cầu tuân thủ về việc công bố thông tin cho các cơ quan quản lý thị trường và nhà đầu tư.

Việc lựa chọn khung tiêu chuẩn công bố thông tin phát triển bền vững phù hợp có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, thể hiện sự sẵn sàng và khả năng nắm bắt cơ hội để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu cần thiết.

Ảnh minh họa

Việc cân nhắc và xây dựng lộ trình áp dụng chuẩn mực IFRS S1 và IFRS S2 sẽ mang lại cho doanh nghiệp Việt nhiều lợi ích.

Trước hết là tiết kiệm thời gian và nguồn lực. Hiện các chuẩn mực về công bố thông tin phát triển bền vững của ISSB đã và đang tích hợp những khuôn khổ báo cáo phổ biến nhất trên thế giới. Việc hợp nhất các chuẩn mực sẽ là một xu hướng tất yếu trong tương lai được các bên ủng hộ, do đó, tìm hiểu và áp dụng IFRS S1 và IFRS S2 có thể giúp các doanh nghiệp Việt tiết kiệm thời gian nghiên cứu, lựa chọn chuẩn mực, khung báo cáo phù hợp, nhằm tăng khả năng tiếp cận với nguồn vốn chất lượng trên thị trường vốn quốc tế.

Bên cạnh đó, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Trong khi đó, những rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu ngày càng tạo ra tác động tài chính có thể đo lường được cho các công ty. Do đó, việc trình bày cơ hội và thách thức theo IFRS S2 (tập trung vào khí hậu) sẽ giúp các bên tham gia thị trường vốn công bố thông tin liên quan đến khí hậu một cách nhất quán, có thể so sánh và đáng tin cậy.

IFRS S1 và IFRS S2 có thể chính là lời giải cho các doanh nghiệp khi tìm kiếm chuẩn mực công bố thông tin phát triển bền vững trên toàn cầu trong tương lai. Việc tìm hiểu và sớm đưa vào áp dụng còn có thể giúp doanh nghiệp đi trước những xu thế, để có lợi thế cạnh tranh trong tương lai.

Vào tháng 7/2023, Cơ quan Quản lý sàn giao dịch Singapore (SGX RegCo) và Cơ quan Quản lý doanh nghiệp và kế toán (ACRA) tiến hành lấy ý kiến công chúng về đề xuất thúc đẩy triển khai báo cáo về khí hậu tại Singapore. Nếu đề xuất được thông qua các công ty niêm yết tại Singapore sẽ cần tuân thủ yêu cầu phát hành báo cáo trong khuôn khổ thống nhất với chuẩn mực theo giai đoạn và tùy theo ngành nghề, bắt đầu từ năm tài chính 2025.

Trần Thị Thúy Ngọc (Phó Tổng giám đốc Thường trực Deloitte Việt Nam)