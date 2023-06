Thị trường chứng khoán kỳ vọng dần khởi sắc về cuối năm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua một tháng 5 với diễn biến tích cực cả về điểm số lẫn thanh khoản. Thị trường vẫn cần thêm thời gian để thẩm định các tín hiệu rõ ràng hơn về kinh tế vĩ mô và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, tuy nhiên, thị trường đang có những dấu hiệu tích cực hơn và dự báo sẽ biến động tăng dần về cuối năm.

Diễn biến VN-Index từ đầu năm 2023. Nguồn: VNDIRECT, BLOOMBERG.

Trải qua tháng 5 không có “Sell in May”

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vừa trải qua tháng 5 không có hiện tượng “Sell in May” (bán tháng 5). Dù chưa bứt tốc thoát khỏi xu hướng giằng co, tích lũy, nhưng TTCK vẫn ghi nhận sự tăng trưởng về cả điểm số và thanh khoản.

Tính đến ngày 31/5/2023, chỉ số VN-Index chốt tại mức 1.075,17 điểm, tăng +26,05 điểm, tương đương gần 2,5% so với đầu tháng và gần 6% kể từ đầu năm 2023. Không chỉ có VN-Index, hai chỉ số chính trên sàn Hà Nội cũng tích cực trong tháng 5. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 5, HNX-Index đạt 222,81 điểm, còn UPCoM-Index đạt 82,05 điểm, lần lượt tăng gần 5% và 4% so với cuối tháng trước.

Thanh khoản của thị trường cũng tăng tốt trong tháng qua. Thống kê tới ngày 26/5, giá trị giao dịch bình quân 3 sàn đã tăng 4,7% so với tháng trước, lên 13.905 tỷ đồng/ngày giao dịch.

Lý giải về diễn biến này, ông Đinh Quang Hinh - Trưởng bộ phận Vĩ mô và Chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán VNDIRECT cho rằng, đà tăng của TTCK được trợ lực bởi một loạt chính sách hỗ trợ được Chính phủ và các bộ, ngành ban hành thời gian qua đã giải quyết một số điểm nghẽn hiện nay của nền kinh tế cũng như dần lấy lại niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường tài chính. Đồng thời, dòng tiền trong nước có dấu hiệu quay trở lại kênh chứng khoán trong bối cảnh lãi suất có xu hướng giảm rõ rệt.

“Thanh khoản cải thiện tháng thứ hai liên tiếp do dòng tiền của nhà đầu tư trong nước đã bắt đầu quay trở lại TTCK, khi niềm tin được cải thiện nhờ một loạt các chính sách hỗ trợ được Chính phủ ban hành thời gian gần đây cũng như lãi suất hạ nhiệt giúp giảm chi phí cơ hội, chi phí vốn khi đầu tư chứng khoán” - ông Đinh Quang Hinh cho hay.

Một dữ liệu khá thú vị cũng được chuyên gia của VNDIRECT chia sẻ, trong tháng 5/2023, chỉ số VN-Index của Việt Nam tăng điểm mạnh hơn so với các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan (chỉ số SET, +0,4% so với đầu tháng), Malaysia (chỉ số FBMKLCI, -1% so với đầu tháng), Philipines (chỉ số PCOMP, - 1% so với đầu tháng), Singapore (chỉ số STI, -1,9% so với đầu tháng) và Indonesia (chỉ số JCI, -3,1% so với đầu tháng).

Tính từ đầu năm 2023, VN-Index cũng đạt hiệu suất cao nhất trong số các chỉ số ở khu vực Đông Nam Á với mức tăng 5,7% nhờ niềm tin của nhà đầu tư được cải thiện sau khi Chính phủ và các bộ, ngành ban hành một loạt chính sách để gỡ các nút thắt hiện nay của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

Biến động vẫn còn, nhưng sẽ theo hướng tăng dần

Trong một báo cáo vừa phát hành, các chuyên gia của SSI Research cho rằng, ở chu kỳ trước của TTCK, thị trường phục hồi mạnh mẽ khi lãi suất đạt đỉnh và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ đạo giảm lãi suất mạnh ngay trong năm 2012. Trả lời cho câu hỏi được đặt ra là “điều này có thể sẽ lặp lại ở thời điểm hiện tại hay không?”, SSI Research cho hay, chỉ số VN-Index tăng +5,63% tính đến ngày 26/5/2023 và tăng 2,28% kể từ khi NHNN giảm lãi suất lần đầu tiên vào tháng 3/2023.

Theo các chuyên gia của SSI Research, mặc dù đến thời điểm hiện tại lãi suất đã giảm nhanh hơn dự kiến so với hầu hết các ước tính từ đầu năm, nhưng lãi suất giảm lại đi kèm với nhu cầu tín dụng thấp và tỷ giá duy trì ổn định do hoạt động nhập khẩu yếu. “Khi TTCK đang cùng lúc phản ánh triển vọng giảm lãi suất mạnh ngay trong năm nay cùng với triển vọng lợi nhuận yếu của doanh nghiệp niêm yết, chúng tôi dự đoán xu hướng của thị trường sẽ theo hướng giằng co theo chiều tăng dần từ nay tới cuối năm, dù mức độ biến động vẫn sẽ ở mức khá cao” - Chuyên gia của SSI Research dự báo.

Theo SSI Research, các yếu tố cần quan sát có thể ảnh hưởng tới TTCK bao gồm các diễn biến của lãi suất, các chính sách mới của Chính phủ cũng như việc thực thi chính sách hiện tại sẽ giúp nền kinh tế vượt qua rủi ro suy thoái của kinh tế thế giới và có thể dần phục hồi trở lại. Điểm tích cực là cho đến quý III năm nay, hầu hết các ngành sẽ có thể đi qua điểm đáy về lợi nhuận của mình.

Còn theo ông Đinh Quanh Hinh, hàng loạt chính sách hỗ trợ đã và đang được triển khai trong thời gian qua đã kéo cán cân rủi ro - cơ hội của TTCK đang dần nghiêng về phía tích cực. Dòng tiền thông minh cũng đã bắt đầu có dấu hiệu quay trở lại với chứng khoán khi thanh khoản của thị trường cải thiện dần trong vòng một tháng gần đây.

“Chúng tôi kỳ vọng những tín hiệu tích cực trên sẽ tiếp tục duy trì và chỉ số VN-Index có thể bứt phá qua vùng kháng cự mạnh 1.080 - 1.100 điểm để hướng tới các cột mốc cao hơn trong tháng 6. Nhà đầu tư có thể tận dụng các phiên điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, ưu tiên cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng hoặc được hưởng lợi từ chính sách và xu hướng lãi suất giảm trong thời gian tới như nhóm chứng khoán, ngân hàng, đầu tư công, hạ tầng năng lượng (điện, dầu khí)” - Chuyên gia của VNDIRECT khuyến nghị.