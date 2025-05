Thị trường chứng khoán tháng 4: Giá trị giao dịch bình quân tăng 19,3% so với tháng trước

(TBTCO) - Trong tháng 4/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến sự giảm điểm của các chỉ số chính cùng với sự tăng mạnh về thanh khoản. Theo đó, giá trị giao dịch bình quân đạt 27.121 tỷ đồng/phiên, tăng 19,3% so với bình quân tháng trước.

Trong tháng 4/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến sự giảm điểm của các chỉ số chính cùng với sự tăng mạnh về thanh khoản. Diễn biến này nằm trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động mạnh, đặc biệt sau thông tin Mỹ áp dụng các biện pháp thuế quan mới đối với nhiều đối tác thương mại và dòng vốn ngoại tiếp tục rút ròng đáng kể khỏi thị trường Việt Nam.

Mặc dù có những thách thức trước mắt, hoạt động giao dịch của nhà đầu tư trong nước vẫn duy trì tích cực, đặc biệt trên thị trường phái sinh.

Về diễn biến chỉ số, tính đến ngày 29/04/2025, chỉ số VNIndex đạt 1.226,3 điểm, giảm 6,16% so với cuối tháng trước. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 211,94 điểm, giảm 10% so với cuối tháng trước và giảm 7% so với cuối năm trước.

Tháng 4 giá trị giao dịch bình quân tăng 19,3% so với bình quân tháng trước. Ảnh: T.L

Về mức vốn hóa, tính đến ngày 21/4/2025, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu trên cả 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM đạt 6.720,26 nghìn tỷ đồng, giảm 6,3% so với cuối năm trước, tương đương 58,4% GDP ước tính năm 2024. Mức giảm này chủ yếu do sự sụt giảm của các cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ VN30, đặc biệt là các cổ phiếu ngân hàng và bất động sản.

Về quy mô giao dịch, điểm sáng đáng chú ý là trong tháng 4, giá trị giao dịch bình quân đạt 27.121 tỷ đồng/phiên, tăng 19,3% so với bình quân tháng trước. Mức tăng này cho thấy dù chỉ số giảm, nhưng thanh khoản thị trường vẫn được cải thiện đáng kể, phản ánh hoạt động giao dịch sôi động của nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, tính từ đầu năm tới nay, giá trị giao dịch bình quân vẫn đạt 19.896 tỷ đồng/phiên, giảm 5,3% so với bình quân năm trước.

Thị trường chứng khoán phái sinh ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 4/2025. Về quy mô giao dịch, khối lượng giao dịch bình quân đạt 274.793 hợp đồng/phiên, tăng 56,9% so với bình quân tháng trước.

Mức tăng đột biến này cho thấy nhà đầu tư đang tích cực sử dụng các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro và tận dụng biến động thị trường. Tuy nhiên, tính từ đầu năm tới nay, khối lượng giao dịch bình quân đạt 194.178 hợp đồng/phiên, giảm 8% so với bình quân năm trước.

Đối với sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, trong tháng 4, khối lượng giao dịch bình quân đạt 64.266.170 chứng quyền/phiên, tăng 17,7% so với tháng trước, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với công cụ đầu tư này.

Tuy nhiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 42 tỷ đồng/phiên, giảm 15,7% so với tháng trước, phản ánh sự điều chỉnh giá trên thị trường cơ sở. Tính từ đầu năm tới nay, khối lượng giao dịch bình quân đạt 49.763.958 chứng quyền/phiên, tăng 0,4% so với bình quân năm trước, và giá trị giao dịch bình quân đạt 39,2 tỷ đồng/phiên, giảm 6,7% so với bình quân năm trước.

Tính đến cuối tháng 3/2025, số lượng tài khoản của nhà đầu tư đạt 9,61 triệu tài khoản, tương đương khoảng 9,6% dân số cả nước, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2025 và dần hướng đến con số 11 triệu tài khoản vào năm 2030.

Trong tháng 4, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 14.372 tỷ đồng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và mua ròng 429 tỷ đồng trái phiếu. Tính từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 41.840 tỷ đồng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và mua ròng 1.648 tỷ đồng trái phiếu./.