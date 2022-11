Tạo hành lang pháp lý phát triển thị trường vốn Theo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế. Tính đến 27/10/2022, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 63,8% GDP, tổng giá trị niêm yết, đăng ký giao dịch đạt 1.914 nghìn tỷ đồng, tăng 10,04% so với cuối năm 2021 (tương đương 22,8% GDP). Thanh khoản trên thị trường cổ phiếu năm 2021 tăng 258% so với bình quân năm 2020 và có xu hướng giảm trong 10 tháng năm 2022, với mức bình quân đạt 22.365 tỷ đồng/phiên. Thị trường trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 2020 có tốc độ tăng trưởng dư nợ trung bình đạt khoảng 22,1%/năm, đạt 47,83% GDP vào cuối năm 2020, gấp 6,6 lần năm 2011 (vượt mục tiêu đề ra là 38% GDP vào năm 2020), được đánh giá có mức tăng trưởng dẫn đầu các nền kinh tế mới nổi tại khu vực Đông Á, ASEAN+3 và ngày càng trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho Chính phủ. Dư nợ thị trường TPDN đạt 17,08% GDP, gấp 10,2 lần năm 2011 (vượt mục tiêu đề ra tại Quyết định 1191/QĐ-TTg là 7% GDP vào năm 2020). Nhiều chuyên gia cho rằng, thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý tạo nền tảng phát triển thị trường vốn. Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 11/7/2022 về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội đã đặt ra các mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tạo hành lang để tiếp tục hoàn thiện pháp lý, căn cứ điều hành thị trường. Trên thị trường vốn, cần xem xét, sửa đổi bổ sung quy định để định hướng các doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu ra công chúng thay vì chủ yếu phát hành riêng lẻ như hiện nay; quy định chặt chẽ giới hạn tỷ lệ đòn bẩy tài chính đối với các doanh nghiệp bất động sản... Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường hơn nữa sự công khai, minh bạch của các chủ thể tham gia thị trường. Cũng có ý kiến cho rằng, thời gian tới cần tăng số lượng và chất lượng hàng hóa để đảm bảo cân đối cung - cầu, nâng cao tính đa dạng của hàng hóa, tăng thu hút vốn dài hạn vào TTCK sơ cấp, trong đó yêu cầu đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, kiên quyết yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa phải đăng ký giao dịch cổ phiếu. Đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống giao dịch mới KRX để đáp ứng nhu cầu giao dịch và các yêu cầu về nâng hạng thị trường lên TTCK mới nổi về giao dịch, công bố thông tin, tiêu chuẩn kế toán, sản phẩm đầu tư vào các cổ phiếu hết room ngoại.