Thu ngân sách 6 tháng đảm bảo tiến độ, nhưng một số khoản thu giảm

Thu thuế bảo vệ môi trường giảm 42,4% so với cùng kỳ Một số khoản thu giảm so với cùng kỳ năm trước, như: Thuế thu nhập cá nhân, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế bảo vệ môi trường giảm 42,4%, do thực hiện chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, các loại phí, lệ phí giảm 11,7%, chủ yếu do giảm thu lệ phí trước bạ nhà đất và thực hiện cắt giảm phí, lệ phí để hỗ trợ, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân.