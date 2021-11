Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn tăng 60,6% Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong 10 tháng năm 2021 có những tín hiệu tích cực. Tính đến ngày 19/10, toàn đơn vị đã tiếp nhận và làm thủ tục cho 82.324 bộ tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu, kim ngạch đạt 3.146 triệu USD, tăng 60,6% so với cùng kỳ năm 2020. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm: hoa quả, ván gỗ bóc, đồ gỗ mỹ nghệ, thủy sản (cá, tôm) tăng so với cùng kỳ. Về nhập khẩu, để tiết kiệm chi phí và thời gian vận chuyển, nhiều doanh nghiệp đã chuyển hình thức vận chuyển từ đường biển sang đường bộ nhập khẩu một số mặt hàng như điện thoại, hàng tiêu dùng, tạp hóa… Đặc biệt, ở thời điểm hiện tại nhu cầu nhập khẩu các loại phương tiện vận tải, máy móc phục vụ các dự án lớn như sân bay, đường cao tốc vẫn tiếp tục gia tăng. Mặt khác, theo lộ trình thực hiện áp dụng về khí thải, từ ngày 1/1/2022 xe ô tô nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5, do vậy nhiều doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu mặt hàng theo tiêu chuẩn hiện hành mức 4 đến hết năm 2021. Những tín hiệu tích cực đó có phần do các đơn vị của Cục Hải quan Lạng Sơn đã tích cực, chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đồng thời, Hải quan Lạng Sơn cũng đã quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu; theo dõi diễn biến, tình hình thu, chủ động đề ra các giải pháp để chỉ đạo, điều hành các đơn vị thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu; đẩy mạnh và tăng cường chống thất thu thuế qua mã, giá, công tác kiểm tra sau thông quan, công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, công tác quản lý rủi ro trong đó tập trung kiểm tra chống gian lận về số lượng, xuất xứ, sở hữu trí tuệ...