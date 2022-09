(TBTCO) - Do là quốc gia có lượng lớn người theo đạo Hồi nên để có thể đầu tư hiệu quả vào thị trường này, doanh nghiệp Việt cần phải có được chứng chỉ Halal (thực phẩm của người Hồi giáo) nhằm đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu hàng hóa vào quốc gia này, đồng thời hàng hóa được người Hồi giáo tin tưởng mua, sử dụng mà không do dự.

Dư địa lớn từ thị trường nhập khẩu tiềm năng

Là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới với hơn 250 triệu người, Indonesia đã và đang trở thành một thị trường trọng điểm và hết sức tiềm năng tại khu vực châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Mức độ tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của người dân Indonesia rất lớn. Thêm vào đó, Indonesia còn có nền kinh tế đang phát triển với tỷ lệ dân số trẻ lớn, tầng lớp trung lưu ngày càng tăng, đem lại nhiều tiềm năng về chi tiêu cho các mặt hàng tiêu dùng.

Theo ông Trần Phú Lữ - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC), Việt Nam và Indonesia vẫn còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Riêng năm 2021, Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Việt Nam với kim ngạch thương mại song phương đạt 11,4 tỷ USD, tăng 40% so với năm 2020, vượt mục tiêu 10 tỷ USD hai bên đã đề ra trong Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2019-2023.

Tại Thị trường thực phẩm Halal các nhóm sản phẩm có lợi thế của Việt Nam như trà, thủy sản hay các sản phẩm có nguồn gốc trồng trọt. Ảnh: TL

Hiện tại, Indonesia là một trong những thị trường nhập khẩu có tiềm năng rất lớn của Việt Nam tại khu vực ASEAN. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Indonesia 7 tháng đầu năm 2022 đạt trên 8 tỷ USD, tăng 23% (so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia đạt 2,7 tỷ USD, tăng 21%, với các mặt hàng gồm: thủy sản, cà phê, sản phẩm hóa chất, chất dẻo nguyên liệu, hàng dệt, may, giày dép các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày, sắt thép các loại…

‘‘Quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia đang phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng và hai bên xem xét tiến tới xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2024 -2028, đưa mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2028; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối và giao lưu nhân dân...’’ – ông Lữ nói.

Giải pháp hữu hiệu thâm nhập thị trường các nước Hồi giáo

Theo ông Trần Phú Lữ, thị trường tiêu thụ các sản phẩm Halal của Indonesia đã đạt 220 tỷ USD vào năm 2018 và dự kiến tăng lên 330,5 tỷ USD vào năm 2025. Đây là một thị trường đầy tiềm năng cho cho doanh nghiệp (DN) xuất khẩu Việt Nam, nhất là các DN sản xuất các sản phẩm chất lượng và đạt được chứng chỉ Halal.

Trên thực tế, thị trường Halal là thị trường tiềm năng dành cho DN Việt. Số liệu thống kê cho thấy, thị trường thực phẩm Halal dành cho người Hồi giáo trên thế giới được đánh giá lên tới 1.500 tỷ USD, thế nhưng năng lực xuất khẩu sản phẩm Halal của Việt Nam lại khá khiêm tốn, mới chỉ đạt khoản 10,5 tỷ USD trong năm 2021.

Khu vực Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương là thị trường xuất khẩu tiềm năng đối với sản phẩm Halal, với số dân theo đạo Hồi và sử dụng thực phẩm Halal khoảng 860 triệu người (chiếm 66% tổng số người Hồi giáo trên thế giới). Đây là khu vực thị trường tiêu thụ thực phẩm Halal lớn nhất toàn cầu với khoảng 470 tỷ USD, trong đó Đông Nam Á là 230 tỷ USD, Nam Á – Nam Thái Bình Dương là 238 tỷ USD.

Trong khi đó, Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu nông, thuỷ sản lớn trên thế giới, nằm ở vị trí địa lý gần những thị trường tiêu thụ sản phẩm Halal lớn. Tuy nhiên, thực tế xuất khẩu thực phẩm của các DN Việt Nam vào thị trường Halal mới chỉ là bước đầu khai phá, khi mỗi năm chỉ khoảng 50 công ty được cấp chứng nhận Halal với các sản phẩm chủ yếu là hải sản, đồ uống, thực phẩm đóng hộp, bánh kẹo, đồ ăn chay và dược phẩm.

Quy trình chứng nhận Halal: 2 điều kiện và 5 bước Để sản phẩm được chứng nhận Halal, bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng cho biết, doanh nghiệp cần đáp ứng được đồng thời hai điều kiện là nguyên liệu Halal và dây chuyền sản xuất Halal. Trong khi đó, quy trình chứng nhận Halal sẽ được trải qua 5 bước gồm: tiếp nhận yêu cầu chứng nhận; báo giá và ký hợp đồng chứng nhận; đánh giá giai đoạn 1 – đánh giá hồ sơ; đánh giá giai đoạn 2 – đánh giá hiện trường và cuối cùng là thẩm xét hồ sơ, cấp chứng chỉ Halal.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Giám đốc Marketing Văn phòng chứng nhận Halal – HCA Việt Nam, chia sẻ thị trường các quốc gia Hồi giáo là thị trường có văn hóa kinh doanh đặc biệt và thường yêu cầu phải có chứng nhận Halal đối với ngành hàng thực phẩm.

Đây là bộ tiêu chuẩn về thực phẩm mà người theo đạo Hồi được phép dùng. Chứng nhận Halal là quá trình xem xét đánh giá độc lập, khách quan để xác nhận những sản phẩm, dịch vụ cụ thể được đánh giá không sử dụng các thành phần Haram (bị cấm theo luật Hồi giáo) và điều kiện sản xuất/cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu của luật Shari’ah (bộ luật và các quy tắc trong đời sống hàng ngày của người Hồi giáo) và tiêu chuẩn Halal.

Bà Hằng cho biết, lợi ích của chứng chỉ Halal là vô cùng lớn, bởi giúp DN có thể đáp ứng được các yêu cầu khi xuất khẩu vào các quốc gia Hồi giáo; được người Hồi giáo tin tưởng mua, sử dụng mà không phải do dự; tạo lòng tin cho người tiêu dùng, được người tiêu dùng (cả người theo đạo Hồi và người không theo) khắp nơi trên thế giới lựa chọn vì đáp ứng cả các yêu cầu về kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, qua đó tăng đối tượng sử dụng sản phẩm; giúp DN tăng cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng nguyên liệu và sản phẩm Halal toàn cầu.

‘‘Để có được chứng nhận này, DN nên chọn những tổ chức uy tín, được cấp phép và đảm bảo các tiêu chuẩn gồm: là tổ chức Hồi giáo; là tổ chức chứng nhận (ISO/IEC 17065: yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình, dịch vụ); được công nhận tại các thị trường xuất khẩu đặc biệt, có thể đáp ứng các yêu cầu riêng của từng thị trường quy định...’’ – bà Hằng khuyến nghị.