TP. Hồ Chí Minh: 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 6.400 tỷ đồng

(TBTCO) - Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh vừa cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024 đã đón hơn 1,6 triệu khách đến vui chơi, tham quan tại các khu du lịch trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, với tổng doanh thu ước khoảng 6.400 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh đón hơn 1,6 triệu lượt khách trong dịp Tết Dương lịch 2024. Ảnh: T.L

Cụ thể, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, khách tham quan tại các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí ước đạt khoảng 1.650.000 lượt, tăng 3,1% so cùng kỳ năm 2023. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 225.700 lượt, tăng 5% so cùng kỳ năm 2023. Công suất phòng ước đạt khoảng 87%, tăng 2% so cùng kỳ năm 2023. Khách quốc tế đến TP. Hồ Chí Minh ước khoảng 46.528 lượt, tăng 86% so cùng kỳ năm 2023. Doanh thu du lịch ước khoảng 6.400 tỷ đồng, tăng 7,7% so cùng kỳ năm 2023.

Trong dịp Tết Dương lịch năm nay, các doanh nghiệp lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai trên 100 sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng gắn với sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện; cũng như tour liên kết các địa phương lân cận, các sản phẩm tour truyền thống...

Các sản phẩm mới cũng được khai thác như: du lịch đường thủy, du lịch về đêm với tour quận 1 - Sắc màu đêm, thưởng ngoạn sông Sài Gòn bằng buýt sông 2 tầng, ngắm thành phố về đêm trên xe buýt mui trần 2 tầng…

Hoạt động của các điểm du lịch, điểm tham quan tại Thành phố khá sôi động như tại Công viên Văn hóa Du lịch Suối Tiên, Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, Thảo cầm viên Sài Gòn... có các chương trình bắn pháo hoa, chương trình sân khấu hóa truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, các chương trình văn hóa văn nghệ, các trò chơi trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử… dành cho các du khách./.