TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2024 từ 7,5 - 8%

GRDP năm 2023 ước tăng 5,81% Năm 2023, công tác thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của thành phố đã đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn thành phố ước tăng 5,81% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 tăng 10,8% so với năm 2022. Tổng doanh thu du lịch trong năm 2023 tăng 22% so với cùng kỳ, khách quốc tế đến TP. Hồ Chí Minh tăng 44,3%. Cùng với đó, khối lượng vận tải hành khách công cộng ước đạt 412,6 triệu lượt hành khách, tăng 19,4% so với năm 2022 và đạt 102,7% so với kế hoạch năm 2023. Công tác đối ngoại tiếp tục được triển khai tích cực; tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.