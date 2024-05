TP. Hồ Chí Minh: Gần 9.000 căn hộ tái định cư chưa được bàn giao

(TBTCO) - Hiện tại TP. Hồ Chí Minh có 8.948 căn hộ tái định cư thuộc sở hữu nhà nước chưa bố trí cho người dân. Các căn hộ nằm rải rác ở 85 chung cư/cụm chung cư tại các quận, huyện và TP. Thủ Đức.

Đây là nội dung được ông Đinh Thiên Tân - Trưởng phòng Quản lý vận hành, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, thông tin tại buổi họp báo định kỳ hàng tuần cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn, do Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Cụ thể, các căn hộ này nằm tại 85 chung cư/cụm chung cư trên địa bàn TP. Thủ Đức, quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10, 11, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Nhà Bè. Một số khu vực có số lượng căn hộ để trống lớn, như khu tái định cư Bình Khánh (TP. Thủ Đức) còn hơn 5.300 căn.

Ngoài khu này, thành phố còn có 320 căn ở quận 12, hơn 220 căn hộ tại chung cư Tân Mỹ (quận 7), 470 căn hộ tái định cư tại quận Bình Thạnh... vắng người ở.

Lý do các căn hộ này vẫn bị bỏ trống vì thực tế chưa giải quyết được các vấn đề an sinh xã hội cơ bản, chưa đảm bảo được sinh kế cho người dân, đặc biệt là những cư dân phải chuyển đổi nghề nghiệp khi bị giải tỏa. Cùng với đó, việc các căn hộ tái định cư bị bỏ hoang là bởi giá nhà ở khu tái định cư cao hơn so với giá trị bồi thường tại nơi ở cũ, khiến người dân không đủ khả năng chi trả.

Theo ông Tân, thành phố có gần 9.000 căn hộ tái định cư chờ bố trí chỗ ở cho người dân bị giải tỏa tại các dự án. Trong số này, Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng quản lý gần 8.500 căn.

Chung cư tái định cư Bình Khánh (TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Hà An

Ông Tân cho biết, do chưa có người ở nên các căn hộ này đóng cửa, niêm phong, không phát sinh chi phí duy tu, bảo dưỡng. Tuy nhiên, thành phố phải chi trả phí quản lý vận hành cho ban quản trị các dự án.

Số tiền phí quản lý vận hành của các dự án tái định cư bị bỏ hoang được yêu cầu thanh toán lên tới trên 81 tỷ đồng. Tuy nhiên, Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng chưa thanh toán khoản tiền trên, do chưa được được UBND TP. Hồ Chí Minh ủy quyền.

Ông Tân nói thêm, theo quy định hiện nay chỉ người dân được bố trí căn hộ mới được tham gia họp hội nghị nhà chung cư, biểu quyết, thống nhất mức giá, phí quản lý để chi trả cho ban quản lý, quản trị tòa nhà.

"Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng đang quản lý cả nghìn căn hộ nhưng chưa được UBND thành phố ủy quyền. Vì thế, trung tâm không thể dự bỏ phiếu bầu ban quản trị, thống nhất giá quản lý vận hành với các căn hộ trống" - ông Tân nói.

Được biết, Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng đã tiếp nhận và quản lý 8.461 căn hộ và chuẩn bị tiếp nhận 487 căn hộ còn lại từ UBND TP. Thủ Đức cũng như các quận, huyện theo chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh.

Đồng thời, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo các đơn vị tham mưu về việc chuyển đổi từ quỹ nhà tái định cư sang nhà ở thương mại, xác lập quyền sở hữu tài sản để đấu giá. Tuy nhiên, đã nhiều lần đấu giá không thành công, bởi TP. Hồ Chí Minh muốn bán trọn các lô đất nên đối tượng tham gia bị giới hạn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải ký quỹ 20% giá khởi điểm, nếu trúng đấu giá phải nộp 50% giá trị trúng thầu trong vòng một tháng và 50% còn lại trong 90 ngày, khiến số tiền thanh toán theo quy định rất lớn.