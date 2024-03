TP. Hồ Chí Minh: Kinh tế phục hồi, thu ngân sách tăng

Huy động vốn tín dụng tăng trưởng mạnh Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tính đến 29/2/2024 ước đạt 3.508,2 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, vốn huy động bằng VNĐ ước đạt 3.238,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 92,3% tổng vốn huy động, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ; vốn huy động bằng ngoại tệ ước đạt 270 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,7% tổng vốn huy động, tăng 1,1% so với tháng trước và giảm 4,7% so với cùng kỳ.