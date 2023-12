TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao ý thức về hóa đơn trong kinh doanh xăng dầu

Nhiều lợi ích khi kết nối dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, việc kết nối HĐĐT từ máy tính tiền với cơ quan thuế sẽ giúp doanh nghiệp xăng dầu có thể lập được HĐĐT ngay cho khách hàng kể cả ngoài giờ hành chính hay đêm khuya do hóa đơn in ra từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế chính là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định; có thể chủ động hơn trong việc điều chỉnh sai sót do HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền được truyền dữ liệu đến cơ quan thuế định kỳ trong ngày xuất bán, chậm nhất vào cuối ngày mà không phải gửi từng hóa đơn như loại hóa đơn có mã thông thường. Ngoài ra, tại một điểm bán, tức cây xăng, có thể thiết lập nhiều máy tính tiền (POS) theo quy định để xuất HĐĐT ngay cho khách hàng nhanh và tiện lợi.