(TBTCO) - Sau 5 tháng, TP. Hồ Chí Minh mới giải ngân được 6.889 tỷ đồng, đạt 8,7% kế hoạch. Từ kết quả không mấy tích cực này, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo các sở, ngành phải vào việc với tinh thần thi đua quyết liệt; tập trung với trách nhiệm cao nhằm đạt mục tiêu giải ngân vốn vốn đầu tư công năm 2024.

Phát động thi đua

Liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công tại TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Khắc Hoàng – Cục trưởng Cục Thống kê thành phố cho biết, tính đến ngày 30/5, toàn địa phương mới giải ngân được 6.889 tỷ đồng, đạt 8,7% kế hoạch năm 2024 (rất chậm so với so với mục tiêu đề ra). Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sau 5 tháng dù vẫn duy trì xu hướng tích cực nhưng tăng trưởng đã có dấu hiệu chậm lại. Để tạo động lực cho tăng trưởng các quý còn lại trong năm, cần đẩy mạnh nhiều giải pháp. Trong đó, tiêu dùng nội địa vẫn là động lực chính của tăng trưởng nhưng khá thấp so với tiềm năng của thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi: Trong tháng 6/2024 sẽ kiểm tra và xử lý một loạt dự án giải ngân chậm. Ảnh: Việt Dụng

Vốn đầu tư công được xem là động lực quan trọng bù đắp tăng trưởng cho các động lực khác. Trong bối cảnh tiêu dùng tăng trưởng chậm, giải ngân đầu tư công chưa đột phá, đầu tư tư nhân, chưa khởi sắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là trọng tâm chính để dẫn dắt thị trường. ‘‘Do vậy, cần đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu; xây dựng đề án cải thiện năng suất lao động TP; đồng hành cùng doanh nghiệp để phục hồi sản xuất kinh doanh, tiếp tục tháo gỡ khó khăn; khơi thông các nguồn lực tăng trưởng với tinh thần khẩn trương, gắn tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị’’ – ông Hoàng cho biết.

Trước thực tế “ì ạch” trong giải ngân đầu tư công, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã chỉ đạo các chủ đầu tư cần rà soát lại xem nhà thầu nào không tiến triển thì phải xử lý. Dự án phải giải ngân thật, công trình hoàn thành, tiền đi vào nền kinh tế chứ không cần con số đẹp.

Còn theo ông Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh, trong tháng 4 và tháng 5/2024, tiến độ giải ngân của thành phố rất chậm, bình quân mỗi tuần chưa được 200 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu nguồn nguyên liệu cát, khó khăn giải phóng mặt bằng…

Để tăng tỷ lệ giải ngân đầu tư công, ông Hải cho rằng nên phát động thi đua, biện pháp kiểm tra, giám sát, đôn đốc. Chủ đầu tư và nhà thầu cũng cần phối hợp thể hiện tốc độ giải ngân như là những ngày thi đua trước đó thì tình hình mới chuyển biến được.

Tăng chi thường xuyên, tập trung giải ngân các dự án trọng điểm

Phát biểu kết luận phiên họp tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhìn nhận tăng trưởng ở một số lĩnh vực của kinh tế địa phương đang có dấu hiệu giảm, trong đó có cả đầu tư công. Do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ công tác này, các sở, ngành, chủ đầu tư phải đặt mục tiêu, tinh thần thi đua hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng mới. Bởi nếu không có tinh thần cao, trách nhiệm cao, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thì sẽ không thể hoàn thành.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư khoảng 9.664 tỷ đồng, dự kiến sẽ được TP. Hồ Chí Minh khởi công vào tháng 8/2024. Ảnh: Việt Dũng.

Tại phiên họp, Chủ tịch Phan Văn Mãi đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết các vấn đề về nghĩa vụ tài chính một số dự án ngay trong tháng 6/2024; bên cạnh đó là tháo gỡ dự án chống ngập; tổ bất động sản gắn với triển khai chương trình nhà ở.

Với các sở, ngành khác, ông Phan Văn Mãi cũng đề nghị phải tập trung cho các nhiệm vụ chi thường xuyên. Bởi nếu mua sắm ngay từ đầu năm thì có phương tiện tốt để làm, năng suất, hiệu suất cũng cao đồng thời cũng góp phần không để dồn đến cuối năm mới đi giải ngân.

“Các phó chủ tịch phụ trách tập trung chỉ đạo giải quyết các vướng mắc; các chủ đầu tư phải điều hành quyết liệt. Trong tháng 6 phải kiểm tra và xử lý các nhà thầu. Không chỉ xử lý nhà thầu, mà các yêu cầu chính đáng của nhà thầu cũng cần được ngồi lại xem xét, mạnh dạn bàn cho tới và đề xuất giải pháp và thống nhất triển khai…’’ – ông Mãi nhấn mạnh.