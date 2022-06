TP.Hồ Chí Minh: Hoàn thành toàn bộ hệ thống thu phí điện tử không dừng trong tháng 7/2022

(TBTCO) - Theo văn bản chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh, thành phố yêu cầu nhà đầu tư các dự án BOT chủ động triển khai các bước tiếp theo để thực hiện lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống thu phí ETC tại các trạm thu phí trên địa bàn thành phố, hoàn thành trong tháng 7/2022.

Trạm thu phí không dừng tại đường Nguyễn Văn Linh, quận 7. Ảnh: CTV

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư dự án lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống thu phí ETC sau khi nhận được hồ sơ do nhà đầu tư trình, hoàn thành trong 7 ngày làm việc; gửi báo cáo cho Sở Giao thông Vận tải tổng hợp.

Sở Giao thông Vận tải được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, trình duyệt theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và UBND TP.Thủ Đức chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc) để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC.

Ngoài 2 trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh và cầu Phú Mỹ, trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh còn 3 trạm thu phí gồm: Trạm thu phí An Sương - An Lạc trên tuyến QL1 (Q.Bình Tân) với quy mô 25 làn thu phí (gồm trạm chính 12 làn và trạm phụ 13 làn); số làn đã nâng cấp thu phí ETC là 21/25 làn (đạt 84%).

Trạm thu phí xa lộ Hà Nội trên tuyến xa lộ Hà Nội (TP.Thủ Đức), quy mô 16 làn thu phí; số làn đã nâng cấp thu phí ETC là 8/16 làn thu phí (đạt 50%).

Trạm thu phí thuộc Dự án BOT xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu (TP.Thủ Đức), quy mô 6 làn thu phí, chưa tổ chức thu phí.

TP.Hồ Chí Minh đang phối hợp với các nhà đầu tư triển khai các thủ tục để nâng cấp hệ thống thu phí ETC những làn còn lại, kế hoạch hoàn thành trong tháng 7/2022.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chỉ đạo lưu ý UBND TP.Hồ Chí Minh nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm triển khai thu phí theo hình thức điện tử không dừng tại trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh. Đồng thời, khẩn trương triển khai thu phí theo hình thức điện tử không dừng (ETC) đối với các trạm thu phí trên địa bàn thành phố theo đúng quy định, tránh gây ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí và tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong hoạt động thu phí.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng khẳng định kiên quyết không lùi bất cứ mốc tiến độ thu phí không dừng nào, nhất định hoàn thành trên toàn quốc trước ngày 31/7./.