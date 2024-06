Tỷ giá hôm nay (14/6): Đồng USD thế giới bất ngờ tăng mạnh

(TBTCO) - Sáng 14/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24.245 VND/USD giảm 9 VND so với phiên giao dịch ngày 13/6. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 105,21 điểm - tăng 0,54% so với giao dịch ngày 13/6.

Tỷ giá USD hôm nay 14/6/2024: Tỷ giá USD hôm nay tăng vượt mốc 105 điểm do quan điểm của FED.. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.904 VND/Euro - 27.526 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tăng tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25.187 VND/USD và bán ra là 25,457 VND/USD giảm 9 VND ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày 13/6. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 – 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng mạnh cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.746 – 25.759 VND/USD tăng 77 VND ở chiều mua và tăng 47 VND ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 13/6.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.187 VND 25.457 VND Vietinbank 25.145 VND 25.455 VND BIDV 25.210 VND 25.457 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26.778 VND 28.246 VND Vietinbank 26.496 VND 27.996 VND BIDV 26.875 VND 28.175 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 156,98 VND 166,14 VND Vietinbank 157,84 VND 167,54 VND BIDV 157,34 VND 166,05 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 105,21 điểm – tăng 0,54% so với giao dịch ngày 13/6.

Đồng USD tăng vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thể hiện quan điểm "diều hâu" khi kết thúc cuộc họp chính sách bắt đầu từ ngày 12/6.

Đồng tiền của Mỹ phục hồi sau khi các quan chức Fed bất ngờ dự báo chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và đẩy thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất có lẽ muộn nhất là vào tháng 12.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng giữ nguyên lãi suất cho đến khi nền kinh tế gửi tín hiệu rõ ràng rằng cần phải điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Dữ liệu khác được công bố ngày 13/6 cho thấy, số người Mỹ nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng vào tuần trước.

Đồng EUR chốt phiên giao dịch giảm 0,65%, xuống mức 1,0739 USD. Đồng tiền này đã giảm xuống mức thấp nhất là 1,07195 USD vào ngày 11/6, mức thấp nhất kể từ ngày 2/5, trước khi tăng lên mức 1,08523 USD vào ngày 12/6 khi đồng bạc xanh suy yếu.

Đồng Yên cũng giảm trước khi Ngân hàng Nhật Bản kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày vào hôm nay 14/6 và xem xét cắt giảm việc mua trái phiếu, thực hiện bước quan trọng đầu tiên để giảm bảng cân đối kế toán gần 5 nghìn tỷ USD.

Đặc biệt, đồng Yên đã phải chịu sự chênh lệch lớn giữa lãi suất của Nhật Bản và Mỹ. Đồng USD chốt phiên giao dịch tăng 0,11% so với đồng Yên Nhật, đạt mức 156,89 Yên/USD./.