(TBTCO) - Sáng 22/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24,005 VND/USD – tăng 6 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index hiện ở mức 104,02 điểm – tăng 0,18% so với giao dịch ngày 21/3.

Tỷ giá USD hôm nay 22/3/2024: Đồng USD bất ngờ tăng vượt mốc 104. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,155 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,155 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,155 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,930VND/Euro - 27,554 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,580 và mức bán ra là 24,950 giữ nguyên so với phiên giao dịch ngày 21/3. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 - 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng - giảm không đồng nhất so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,507 - 25,607 VND/USD giảm 72 VND ở chiều mua vào và tăng 52 VND ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 21/3.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,580 VND 24,950 VND Vietinbank 24,540 VND 25,000 VND BIDV 24,630 VND 24,940 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,397 VND 27,845 VND Vietinbank 26,064 VND 27,564 VND BIDV 26,607 VND 27,842 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 159.41 VND 168.73 VND Vietinbank 159.32 VND 169.02 VND BIDV 159.81 VND 168.36 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 104,02 điểm - tăng 0,18% so với giao dịch ngày 21/3.

Đồng USD tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay, sau khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ bất ngờ cắt giảm lãi suất đã củng cố tâm lý rủi ro toàn cầu và nhấn mạnh sức hấp dẫn của đồng bạc xanh trong bối cảnh kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro giảm 0,51%, xuống 1,0862 USD; đồng Bảng Anh chốt phiên giao dịch giảm 0,99%, xuống mức 1,266 USD.

Đồng Franc Thụy Sĩ giảm mạnh so với đồng USD và chìm xuống điểm yếu nhất kể từ tháng 7/2023 so với đồng Euro, sau khi SNB bất ngờ cắt giảm lãi suất. Đồng Euro tăng so với đồng Franc Thụy Sĩ lên 0,979, trên đà đạt ngày lớn nhất kể từ tháng 3/2023. Lần gần đây nhất nó tăng 0,70% lên 0,9753. USD tăng 1,26% so với đồng Franc Thụy Sĩ lên 0,8981 khi đồng tiền Thụy Sĩ chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11.

Đồng Yen ổn định so với USD mạnh lên khi nó nhận được một số hỗ trợ từ kỳ vọng về việc tăng lãi suất tiếp theo từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào cuối năm nay và một số nỗ lực đáng kinh ngạc từ các quan chức chính phủ Nhật Bản.

Đồng USD cuối cùng đã cao hơn 0,28% so với đồng Yen ở mức 151,655, sau khi đồng tiền Nhật Bản tăng giá trong giao dịch châu Á và đảo ngược một số khoản lỗ nặng nề sau sự thay đổi chính sách của BoJ trong tuần này./.