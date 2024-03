Tỷ giá hôm nay (30/3): Đồng USD chấm dứt chuỗi ngày tăng giá

(TBTCO) - Sáng 30/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam giữ nguyên mức 24,003 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index hiện ở mức 104,49 điểm – giảm 0,06% so với giao dịch ngày 29/3.

Đồng USD giảm nhẹ trong phiên giao dịch vừa qua, sau khi một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố. Ảnh tư liệu.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 – 25,153 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,153 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD –25,153 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,667 VND/Euro – 27,264 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,600 và mức bán ra là 24,970 tăng 20 VND so với phiên giao dịch ngày 29/3. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 – 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng - giảm không đồng nhất so với phiên giao dịch trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,396 – 25,456 VND/USD tăng 4 VND ở chiều mua vào và giảm 16 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch trước ngày 29/3.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,600 VND 24,970 VND Vietinbank 24,563 VND 25,023 VND BIDV 24,660 VND 24,970 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,020 VND 27,447 VND Vietinbank 25,936 VND 27,436 VND BIDV 26,245 VND 27,465 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 158.93 VND 168.22 VND Vietinbank 159.89 VND 169.59 VND BIDV 159.64 VND 168.15 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 104,49 điểm – giảm 0,06% so với giao dịch ngày 29/3.

Đồng USD giảm nhẹ trong phiên giao dịch vừa qua, sau khi một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố. Hầu hết các thị trường tài chính ở Mỹ đều đóng cửa nghỉ lễ Thứ Sáu Tuần Thánh, ngoại trừ thị trường ngoại hối.

Tại các thị trường tiền tệ khác, đồng Yen đảo chiều sau dữ liệu CPI của Tokyo, điều này xác nhận sự chậm lại ở cả CPI cốt lõi và cốt lõi. Điều này ủng hộ cách tiếp cận thận trọng của BoJ đối với việc thắt chặt chính sách hơn nữa.

Nhìn vào hiệu suất trong tuần của các loại tiền tệ, Đô la Canada nổi lên là đồng tiền dẫn đầu nhờ dữ liệu GDP mạnh mẽ của Canada. Sterling đang chiếm vị trí thứ hai về sức mạnh, tiếp theo là Đô la Úc. Đồng Franc Thụy Sĩ tụt lại vị trí là đồng tiền yếu nhất trong tuần, theo sau là đồng Kiwi và đồng Euro./.