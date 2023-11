(TBTCO) - Rạng sáng 4/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 15 VND, hiện ở mức 24.084 VND/USD. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 1,06%, xuống mốc 105,07.

Đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần vào phiên giao dịch vừa qua. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.238 VND/USD.

Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và USD trong nước vào sáng nay tại các ngân hàng thương mại (NHTM) giao dịch.

Cụ thể, đối với đồng USD tại Vietcombank có mức mua vào là 24,320 VND/USD và mức bán ra là 24,690 VND/USD; tại Vietinbank mua vào 24,285 VND/USD - bán ra 24,745 VND/USD; tại BIDV mua vào 24,415 VND/USD - bán ra 24,715 VND/USD.

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau: tại Vietcombank mua vào 25,415.43 VND/Euro - bán ra 26,810.50 VND/Euro; tại Vietinbank mua vào 25,469 VND/Euro - bán ra 26,769 VND/Euro; tại BIDV mua vào 25,640 VND/Euro - bán ra 26,844 VND/Euro.

* Tỷ giá Yen Nhật (JPY) tại các ngân hàng, cụ thể như sau: Tại Vietcombank, mua 158.43 VND/JPY - bán ra 167.70 VND/JPY; tại Vietinbank mua vào 160.03 VND/JPY - bán ra 169.73 VND/JPY, tại BIDV mua vào 160.24 VND/JPY - bán ra 168.51 VND/JPY,

* Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại Vietcombank giá mua vào 15,373.97 VND/AUD - bán ra 16,028.36 VND/AUD; tại Viettinbank mua vào 15,658 VND/AUD - bán ra 16,278 VND/AUD; tại BIDV mua vào 15,508 VND/AUD - bán ra 16,037 VND/AUD.

* Tỷ giá đô la Canada (CAD) tại Vietcombank giá mua vào 17,384.37 VND/CAD - bán ra 18,124.33 VND/CAD; tại Viettinbank mua vào 17,652 VND/CAD - bán ra 18,362 VND/CAD; tại BIDV mua vào 17,517 VND/CAD - bán ra 18,152 VND/CAD.

* Tỷ giá Franc Thụy Sỹ (CHF) tại Vietcombank giá mua vào 26,402.11 VND/CHF - bán ra 27,525.91 VND/CHF; tại Viettinbank mua vào 26,771 VND/CHF - bán ra 27,741 VND/CHF; tại BIDV mua vào 26,560 VND/CHF - bán ra 27,552 VND/CHF.

* Tỷ giá Bảng Anh (GBP) tại Vietcombank giá mua vào 29,147.23 VND/GBP - bán ra 30,387.88 VND/GBP; tại Viettinbank mua vào 29,808 VND/GBP - bán ra 30,988 VND/GBP; tại BIDV mua vào 29,373 VND/GBP - bán ra 30,447 VND/GBP.

* Tỷ giá Nhân dân tệ (CNY) tại Vietcombank giá mua vào 3,282.02 VND/CNY - bán ra 3,422.23 VND/CNY; tại Viettinbank mua vào 3,290 VND/CNY - bán ra 3,430 VND/CNY; tại BIDV mua vào 3,323 VND/CNY - bán ra 3,412 VND/CNY.

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo ra ít việc làm hơn dự kiến vào tháng trước, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp tháng 12.

Trong tuần, đồng bạc xanh đã giảm 1,4%, đánh dấu tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 7.

Sự sụt giảm của đồng USD phản ánh sự sụt giảm của lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn của Mỹ đã trượt xuống mức thấp nhất trong 5 tuần là 4,484% và hướng tới mức giảm hơn 30 điểm cơ bản.

So với đồng Yen Nhật, đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần là 149,18 và gần đây nhất là giảm 0,8%, hiện ở mức 149,315 Yen, kết thúc 1 tuần giao dịch đầy sóng gió, trong đó đồng tiền Nhật Bản chạm mức thấp nhất một năm so với đồng USD và mức đáy 15 năm so với đồng Euro.

Đồng Yen giảm vào đầu tuần sau khi Ngân hàng Nhật Bản điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi suất vào hôm 31/10, nhưng không đạt mức mong đợi của thị trường.

Trong khi đó, đồng Euro đã tăng 1,1%, đạt mức 1,0735 USD và đang hướng tới mức tăng hàng tuần là 1,6%, mức tăng lớn nhất trong 4 tháng.

Đồng Bảng Anh tăng 1,5% so với đồng USD, đạt mức 1,2381 USD, sau khi trước đó đạt mức cao nhất trong 6 tuần là 1,2389 USD./.