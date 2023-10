(TBTCO) - Sáng 5/10/2023, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 20 đồng, hiện ở mức 24.085 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,23%, xuống mốc 106,77.

Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 20 đồng, hiện ở mức: 24.085 đồng. Ảnh: TL

Tại thị trường trong nước

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 - 25.239 VND/USD.

Theo ghi nhận tại một số ngân hàng thương mại: Vietcombank tăng 30 đồng cho mức mua vào là 24.240 VND/USD - bán ra là 24.580 VND/USD; tại Vietinbank mua vào 24.175 đồng/USD - bán ra 24.595 đồng/USD; tại BIDV mua vào 24,280 đồng/USD - bán ra 24,580 đồng/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ ở mức: 23.945 đồng – 26.466 đồng.

Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: tại Vietcombank mua vào tiền mặt 24,873.21 đồng/Euro, chuyển khoản 25,124.46 đồng/Euro - bán ra 26,238.71 đồng/Euro; tại Vietinbank mua vào tiền mặt 24,801 đồng/Euro, chuyển khoản - 24,811 đồng/Euro - bán ra 26,101 đồng/Euro; tại BIDV mua tiền mặt 25,069 đồng/Euro, chuyển khoản 25,136 đồng/Euro - bán ra 26,248 đồng/Euro.

* Tỷ giá Yen Nhật (JPY) tại các ngân hàng, cụ thể như sau: Tại Vietcombank, mua tiền mặt 158.99 VND/JPY, chuyển khoản 160.59 VND/JPY - bán là 168.29 VND/JPY; tại Vietinbank mua vào tiền mặt 159.73 VND/JPY, chuyển khoản 159.88 - bán ra 169.43 VND/JPY, tại BIDV mua vào tiền mặt 160.47 VND/JPY, chuyển khoản 161.44 - bán ra 168.79 VND/JPY,

* Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại Vietcombank giá mua vào bằng tiền mặt 15,005.27 VND/AUD, chuyển khoản 15,156.84 VND/AUD - bán ra 15,644.08 VND/AUD; tại Viettinbank mua vào bằng tiền mặt 15,137 VND/AUD, chuyển khoản 15,157 VND/AUD - bán ra 15,757 VND/AUD; tại BIDV mua vào bằng tiền mặt 15,099 VND/AUD, chuyển khoản 15,190 VND/AUD - bán ra 15,617 VND/AUD.

* Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại Vietcombank giá mua vào bằng tiền mặt 28,676.26 VND/GBP, chuyển khoản 28,965.92 VND/GBP - bán ra 29,897.08 VND/GBP; tại Viettinbank mua vào bằng tiền mặt 29,087 VND/GBP, chuyển khoản 29,097 VND/GBP - bán ra 30,267 VND/GBP; tại BIDV mua vào bằng tiền mặt 28,813 VND/GBP, chuyển khoản 28,987 VND/GBP - bán ra 29,874 VND/AUD.

* Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại Vietcombank giá mua vào bằng tiền mặt 3,274.49 VND/CNY, chuyển khoản 3,307.56 VND/CNY - bán ra 3,414.41 VND/CNY; tại Viettinbank mua vào bằng chuyển khoản 3,275 VND/CNY - bán ra 3,415 VND/CNY; tại BIDV mua vào bằng chuyển khoản 3,312 VND/CNY - bán ra 3,401 VND/CNY.

Trên thị trường thế giới

Diễn biến tỷ giá USD hôm qua cho thấy, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dừng ở mức 104,78 điểm với mức tăng 0,52% khi chốt phiên ngày 4/10.

Khi kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, đồng USD đã giảm sau khi lãi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ cũng giảm theo trong bối cảnh hàng loạt dữ liệu hỗn hợp cho thấy có những điểm yếu trong nền kinh tế lớn nhất thế giới, làm giảm thêm khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất một lần nữa trước khi kết thúc năm.

Trong khi đó, đồng Yen vững hơn một chút so với đồng bạc xanh, rời xa mốc 150 đối 1 đô la do đợt tăng giá ngắn hạn trong phiên trước làm dấy lên suy đoán rằng chính quyền Nhật Bản có thể đã can thiệp để hỗ trợ đồng tiền.

Đồng USD đã lấy lại được một số khoản lỗ sau khi đơn đặt hàng nhà máy ở Mỹ tăng 1,2% trong tháng 8, so với kỳ vọng tăng 0,2%. Điều đó đã bù đắp nhiều hơn cho sự sụt giảm vừa phải trong chỉ số ngành dịch vụ của Hoa Kỳ vào tháng trước./.