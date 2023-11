Tỷ giá hôm nay (8/11): Đồng USD giảm mạnh tại ngân hàng và thị trường tự do

(TBTCO) - Rạng sáng 8/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN)công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 50 VND, hiện ở mức 24.014 VND. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,29%, đạt mốc 105,51.

Ngày 8/11: Tỷ giá trung tâm bất ngờ giảm mạnh. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 - 25.164 VND/USD (mua - bán), đi ngang chiều mua và giảm mạnh 53 VND/USD chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tiếp tục giảm mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 40 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.498 – 24.538 VND/USD, giảm mạnh 58 đồng/USD chiều mua vào và giảm 68 đồng/USD chiều bán so với phiên giao dịch trước.

*Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,120 VND 24,490 VND Vietinbank 24,085 VND 24,545 VND BIDV 24,180 VND 24,480 VND

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ ở mức: 24.440 VND - 27.013 VND.

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,340.66 VND 26,731.98 VND Vietinbank 25,178 VND 26,478 VND BIDV 25,548 VND 26,728 VND

* Tỷ giá đồng Yen (JPY) tại các NHTM mua vào - bán ra giảm nhẹ cả 2 chiều mua - bán

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 157.11 VND 166.31 VND Vietinbank 157.64 VND 167.34 VND BIDV 157.93 VND 166.25 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Sáng nay đồng USD trên thị trường thế giới tiếp tục tăng trong giỏ thanh toán quốc tế. Cụ thể, chỉ số Dollar-Index – đo lường sức mạnh đồng USD trong giỏ 6 đồng tiền chủ chốt đảo chiều tăng hơn 0,28% so với phiên trước, lên mức 105,510 điểm, vào lúc 6 giờ 42 phút sáng nay (giờ Hà Nội).

Đồng Yen Nhật cũng suy yếu trở lại trên mốc 150 so với đồng bạc xanh, một mức khiến các nhà giao dịch lo lắng trong những tuần gần đây khi họ tìm kiếm các dấu hiệu can thiệp từ chính quyền Tokyo.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro giảm 0,20%, xuống mốc 1,0695 USD sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy sản xuất công nghiệp của Đức giảm mạnh hơn dự kiến trong tháng 9.

Trong khi đó, đồng AUD giảm mạnh sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như dự kiến, nhưng cũng phát đi tín hiệu cho thấy rằng đây sẽ là lần tăng lãi suất cuối cùng./.