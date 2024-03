“Ủy ban Chứng khoán vào cuộc ngay trong đêm”

(TBTCO) - Liên quan đến việc Công ty CP Chứng khoán VnDirect bị hacker tấn công, tại cuộc họp báo của Bộ Tài chính, ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, ngay trong đêm, chúng tôi đã kịp thời ban hành 2 văn bản, một văn bản gửi đến VnDirect khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng; đồng thời có văn bản gửi các công ty chứng khoán đề nghị nâng cao tính bảo mật.

Chiều 29/3, Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý I/2024. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi - người phát ngôn của Bộ Tài chính chủ trì cuộc họp báo.

Tăng cường bảo mật để thị trường vận hành an toàn, ổn định

Liên quan đến nâng cao tính bảo mật tại các công ty chứng khoán, ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Công ty CP Chứng khoán VnDirect bị hacker chuyên nghiệp tấn công.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi điều hành cuộc họp báo. Ảnh: Đức Minh.

“Ngay trong đêm, chúng tôi đã kịp thời ban hành 2 văn bản. Một văn bản gửi đến VnDirect khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng; đồng thời có văn bản gửi các công ty chứng khoán đề nghị nâng cao tính bảo mật” - ông Phạm Hồng Sơn cho biết.

Ông Phạm Hồng Sơn khẳng định, đây là sự việc của riêng của một công ty chứng khoán. Hiện nay, công ty đã hoàn thiện 4 bước xử lý cơ bản. Khả năng giao dịch bình thường trở lại vào 1/4 tới đây.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, công tác bảo mật luôn được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề cao. “Chúng tôi đều có phương án để xử lý nếu có vấn đề. Công ty Chứng khoán VnDirect đã đầu tư hơn 200 tỷ đồng cho công tác bảo mật. Khi có sự cố, các công ty chứng khoán đã hỗ trợ, giúp nhau trong xử lý khắc phục sự cố. Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã mời Bộ Công an vào cuộc" - ông Phạm Hồng Sơn nhấn mạnh.

Liên quan đến quản lý tài sản ảo và tiền ảo, theo ông Phạm Hồng Sơn, đây là vấn đề khó, tài sản mã hóa, tài sản ảo là sản phẩm của cách mạng công nghiệp 4.0, được đưa vào sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Cách tiếp cận của các nước cũng khác nhau.

“Việt Nam đã nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều nước; khung khổ pháp lý cũng cần phải hoàn thiện, chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu, xem xét vấn đề này” - ông Phạm Hồng Sơn thông tin tại cuộc họp báo.

Thông tin thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, bất kỳ công ty chứng khoán nào có trục trặc đều ảnh hưởng tới thị trường, theo từng tầng nấc khác nhau. Với một công ty chứng khoán riêng lẻ thì có biện pháp riêng lẻ để xử lý.

Qua vụ việc tại Công ty CP Chứng khoán VnDirect, Công ty chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử lý đúng, trúng, kịp thời. Đây cũng là nhắc nhở cho các công ty chứng khoán để đảm bảo an toàn an ninh mạng và an toàn hệ thống.

“Tính ổn định và an toàn của hệ thống là vô cùng quan trọng. Bộ Tài chính xác định rõ điều đó và tiếp tục chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, các công ty chứng khoán, thành viên thị trường và cả các nhà đầu tư cũng phải nâng cao ý thức, bảo mật thông tin, nâng cao hiệu quả để thị trường đảm bảo vận hành an toàn, ổn định” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Đến 31/3, cửa hàng xăng dầu cả nước phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn đã thông tin đến cuộc họp báo về việc xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn thông tin đến cuộc họp báo về việc xuất hóa HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Ảnh: Đức Minh.

Theo quy định, bắt buộc các cửa hàng xăng dầu phải thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng từ ngày 1/7/2022. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 4 công điện và 1 nghị quyết chỉ đạo các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố về tăng cường công tác quản lý, sử dụng HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Trong đó, chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 không thực hiện quy định về HĐĐT, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế ban hành 8 công văn chỉ đạo Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thúc đẩy triển khai phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Đồng thời, thực hiện ngay việc tham mưu Ủy ban nhân dân chỉ đạo các cơ quan ban ngành tại địa phương chủ động phối hợp với cơ quan thuế quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu phát hành HĐĐT từng lần bán hàng.

Theo Tổng cục Thuế, tính đến ngày 28/3/2024, toàn quốc đã có 15.762 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành HĐĐT từng lần bán hàng, đạt khoảng 98,9% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Còn khoảng trên 100 cửa hàng chưa thực hiện, chiếm 1,1%.

Đã có 59/63 địa phương đạt tiến độ trên 90%, 40 địa phương hoàn thành 100% tiến độ. Theo báo cáo của các cục thuế, phấn đấu đến 31/3/2024 về cơ bản các cửa hàng xăng dầu trên cả nước sẽ thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn, thời gian tới, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế chủ trì tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở ban ngành liên quan tăng cường, kiểm tra, giám sát các cửa hàng xăng dầu nhằm đảm bảo triển khai thực hiện HĐĐT theo từng lần bán hàng đúng quy định. Trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật./.