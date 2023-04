Tập huấn chính sách bảo hiểm cho 300 cán bộ, hội viên phụ nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tập huấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) và những điểm mới về chính sách an sinh xã hội đối với người khuyết tật cho gần 300 cán bộ, hội viên phụ nữ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại hội nghị, bà Lê Thị Ngọc Nghĩa - Phó Trưởng phòng Truyền thông (BHXH TP. Hà Nội) đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật BHXH 2014 và Luật BHYT. Đồng thời, phân tích, giải thích rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của người tham gia BHXH, BHYT; những rủi ro khi không tham gia BHXH, BHYT; quy định độ tuổi, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, mức hưởng và điều kiện hưởng chế độ hưu trí, tử tuất; đối tượng, mức đóng, quyền lợi và mức hưởng BHYT hộ gia đình, việc giảm trừ mức đóng khi tham gia BHYT hộ gia đình... Theo bà Nghĩa, có những quyền lợi mà chỉ lao động nữ được hưởng khi tham gia BHXH như: Được nghỉ thai sản trước và sau sinh con 6 tháng; được đảm bảo việc làm sau chế độ thai sản; được chuyển sang công việc nhẹ hơn khi mang thai và nuôi con dưới 12 tháng tuổi; không bị xử lý kỷ luật khi mang thai và nuôi con nhỏ... Thông tin thêm tại hội nghị, đại diện BHXH TP. Hà Nội cho biết, tính đến cuối tháng 3/2023, toàn thành phố có trên 73.700 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 1.663 người so với tháng 2/2023; có 7.687.902 người tham gia BHYT, tăng 20.405 người so với tháng 2/2023. "Để đạt được kết quả đó, phải kể đến sự đóng góp quan trọng của các cấp hội phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động người dân" - bà Nghĩa nhấn mạnh. Cũng tại hội nghị tập huấn, bà Lê Thị Thiên Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP. Hà Nội nhấn mạnh, thông qua hội nghị tập huấn, cán bộ, hội viên phụ nữ có dịp nắm bắt, nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, nhất là đối với phụ nữ và người khuyết tật. Qua đó, tiếp tục lan tỏa chính sách an sinh xã hội nhân văn, góp phần mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn Thủ đô.