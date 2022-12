Việt Nam - Nga: Thúc đẩy hợp tác đầu tư lĩnh vực công nghiệp

(TBTCO) - Ngày 15/12, tại Hà Nội, Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Bộ Công thương Liên bang Nga tổ chức diễn đàn "Công nghiệp đối thoại doanh nghiệp Nga - Việt" nhằm hỗ trợ kết nối, thúc đẩy hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa doanh nghiệp (DN) Việt Nam và Liên bang Nga thuộc lĩnh vực công nghiệp.

Diễn đàn được kỳ vọng sẽ tạo xung lực lớn cho quan hệ hợp tác giữa cộng đồng DN Việt Nam - Nga. Ảnh: Nguyễn Vân

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An cho biết, diễn đàn là dịp để các bộ, ngành hai nước trong đó có Bộ Công thương Việt Nam, Bộ Công Thương Liên bang Nga, các văn phòng đại diện, các tổ chức xúc tiến thương mại đầu tư của Chính phủ hai nước nắm bắt thực tế nhu cầu của DN và từ đó đưa ra giải pháp hỗ trợ hai nước trong hợp tác đầu tư và sản xuất, kinh doanh.

Số liệu của Bộ Kế hoạch & Đầu tư Việt Nam cho thấy, tính đến tháng 11/2022, Liên bang Nga đã có 164 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng mức đầu tư là 965,8 triệu USD, đứng thứ 27 trong tổng số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đầu tư sang Liên bang Nga 16 dự án với tổng số vốn đầu tư đến nay là 1,6 tỷ USD.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng An, các con số này cón khá khiêm tốn so với tiềm năng quan hệ thương mại hai nước. Do đó, Việt Nam và Liên bang Nga cần nghiên cứu hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực năng lượng. Trong lĩnh vực công nghiệp, trong thời gian tới, DN hai bên có thể tiếp tục tăng cường tiếp xúc trực tiếp giữa các DN thông qua các diễn đàn và sự kiện xúc tiến thương mại do cơ quan Chính phủ hai nước tổ chức.

Đối với đầu tư tại Việt Nam, DN hai nước có thể hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống và mới như kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, kinh tế phát triển xanh, chuyển đổi số, tăng cường hợp tác công nghiệp hỗ trợ trong những lĩnh vực hợp tác nêu trên.

Cũng tại diễn đàn, ông Gennady Stepanovich Bezdetko - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam chia sẻ, Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ truyền thống, gắn bó lâu đời, là đối tác tiềm năng, tình nghĩa với Việt Nam trong rất nhiều năm qua.

Khẳng định tiềm năng quan hệ thương mại, kinh tế giữa Nga và Việt Nam là rất lớn, Đại sứ Liên bang Nga hy vọng loạt sự kiện trong khuôn khổ diễn đàn sẽ tạo xung lực lớn cho quan hệ hợp tác giữa cộng đồng DN hai nước.