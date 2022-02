Việt Nam trở thành thành viên thứ 8 của Công cụ Bảo hiểm rủi ro thiên tai Đông Nam Á

Do rãnh áp thấp có trục vào khoảng 21-23 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ, từ đêm 3/8 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.