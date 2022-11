Vietcombank được vinh danh tại nhiều hạng muc giải thưởng quan trọng của Tổ chức thẻ quốc tế Visa

Các giải thưởng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nhận được gồm: 1. Ngân hàng dẫn đầu về Tổng doanh số giao dịch thẻ 2022 (Leadership in Payment Volume 2022). 2. Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số giao dịch trực tuyến xuyên biên giới 2022 (Leadership in Cross-border eCommerce Payment Volume 2022). 3. Ngân hàng dẫn đầu về Tổng doanh số thẻ Doanh nghiệp 2022 (Leadership in Commercial Payment Volume 2022). 4. Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số giao dịch trực tuyến nội địa 2022 (Leadership in Domestic eCommercePayment Volume 2022) 5. Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số giao dịch trên Thẻ ghi nợ 2022 (Leadership in Debit Payment Volume 2022). 6. Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số giao dịch trên thẻ tín dụng 2022 (Leadership in Credit Payment Volume 2022). 7. Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ 2022 (Leadership in Merchant Sales Volume 2022). 8. Ngân hàng dẫn đầu về Tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán trực tuyến 2022 (Leadership in eCommerce Merchant Sales Volume Growth 2022). 9. Ngân hàng dẫn đầu về Mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ (Leadership in Acceptance Network Coverage 2022). Những giải thưởng này thể hiện những nỗ lực không ngừng nghỉ của ngân hàng trong việc đầu tư đổi mới, phát triển, cải tiến sản phẩm dịch vụ cũng như khẳng định niềm tin của đông đảo khách hàng khi lựa chọn sử dụng sản phẩm thẻ của Vietcombank. Như vậy, tại lễ trao giải Visa Awards 2022, một lần nữa, Vietcombank lại chiếm vị trí là ngân hàng đạt nhiều giải thưởng nhất.