VinFast doanh thu quý II/2024 đạt 357 triệu USD

(TBTCO) - VinFast Auto Ltd. (VinFast/Công ty; Nasdaq: VFS) vừa công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán quý II/2024. Công ty ghi nhận doanh thu 357 triệu USD trong quý II, tăng 33% so với quý I và 9% so với cùng kỳ năm 2023.

Số xe được bàn giao tăng trưởng 44% so với quý trước VinFast giao tổng cộng 13.172 xe trong quý II, tăng 44% so với quý trước và 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tổng số 22.348 xe được giao trong nửa đầu năm, VinFast ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng kể 101% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thông tin từ VinFast, đà tăng trưởng của Công ty trong quý II phần lớn đến từ làn sóng chuyển đổi sang xe điện của thị trường Việt Nam, với mức tăng trưởng ấn tượng 108% so với cùng kỳ năm trước về số xe giao cho người tiêu dùng cá nhân (B2C). VinFast ghi nhận doanh thu 357 triệu USD trong quý II, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm trước và 33% so với quý trước. VinFast ghi nhận lỗ gộp 224 triệu USD trong quý II với biên lợi nhuận gộp âm 62,7%, nguyên nhân chủ yếu do dự phòng giảm giá trị tài sản ở mức 104 triệu USD, so với 5 triệu USD trong quý I. Xe VinFast VF 9. Việc mở rộng mạng lưới phân phối của VinFast một cách chiến lược đang mang lại những kết quả ấn tượng, được thể hiện rõ nét qua việc 23% lượng xe giao trong quý II đến từ kênh đại lý. Tính đến cuối tháng 8, VinFast sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp với 155 cửa hàng trên toàn cầu, trong đó có đến 70% là cửa hàng đại lý. Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Giám đốc Tài chính VinFast khẳng định: "Kết quả kinh doanh quý II đã diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng tôi. Sự tăng trưởng mạnh mẽ đến từ thị trường nội địa đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu thúc đẩy di chuyển điện hóa tại Việt Nam và củng cố vị thế của VinFast trên thị trường”. Củng cố hiện diện tại các thị trường trọng điểm Tại thị trường Việt Nam, trong nửa đầu năm, VinFast ghi nhận tốc độ tăng trưởng hàng năm cao nhất so với cùng kỳ năm ngoái. Với vị trí dẫn đầu phân khúc, VF 5 đã trở thành động lực chính đằng sau hiệu suất bán hàng mạnh mẽ của Công ty. Hơn nữa, VinFast đã bắt đầu bàn giao mẫu mini e-SUV VF 3 được mong đợi trong quý III. Mẫu xe VinFast VF 3 đã bàn giao trong quý III. Trong quý II, VinFast tiếp tục củng cố vị thế tại thị trường Mỹ, tập trung giới thiệu sản phẩm và chiến lược kinh doanh với các đối tác chính. Để phát triển nhận diện thương hiệu, VinFast tiếp tục đẩy mạnh tiếp cận khách hàng thông qua mạng lưới đại lý và thành lập Hội đồng Cố vấn đại lý. Tính đến hết quý II, VinFast đã thiết lập hệ thống showroom và cửa hàng đại lý tại 8 bang trên khắp nước Mỹ. Tại Canada, VinFast ghi nhận mức tăng trưởng 15% so với quý trước. Đà tăng trưởng tiếp tục kéo dài sang quý III với lượng xe giao trong tháng 7 và tháng 8 đạt mức cao nhất trong vòng 12 tháng qua. Sau khi chính thức gia nhập thị trường Indonesia chưa đầy nửa năm, VinFast đã nhanh chóng mở rộng mạng lưới phân phối với 15 showroom tại các thành phố lớn như Jakarta và Surabaya. Song song với việc mở rộng mạng lưới bán hàng, VinFast đã động thổ Nhà máy CKD tại Indonesia và chính thức giao lô xe VF e34 tay lái nghịch đầu tiên. Với việc gần 100% khách hàng tại Indonesia chọn mua xe kèm theo gói thuê pin, chương trình đã chứng minh hiệu quả vượt trội. Thành công này mở ra cơ hội để VinFast nhân rộng mô hình tại các thị trường khác như Philippines, khẳng định cam kết giúp xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi người. Tại Philippines, với sự đón nhận tích cực từ các đại lý, VinFast cũng sẽ giới thiệu thêm các mẫu xe khác trong những tháng tới, mạnh mẽ củng cố vị thế tại thị trường khu vực và thúc đẩy chuyển đổi xanh với dải sản phẩm ngày càng mở rộng. Tiếp tục khẳng định mục tiêu bàn giao khoảng 80.000 xe VinFast tiếp tục khẳng định mục tiêu bàn giao khoảng 80.000 xe trong năm 2024. Với sự đón nhận ngày càng gia tăng đối với mẫu xe VF 5, thị trường Việt Nam sẽ vẫn là động lực doanh thu chính của VinFast trong năm 2024. Với danh mục xe điện hoàn chỉnh, cơ sở hạ tầng sạc rộng khắp, các tùy chọn thuê pin linh hoạt và dịch vụ sau hậu mãi mạnh mẽ, VinFast đang ở vị thế tốt để duy trì vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam. Trong khi đó, các thị trường quốc tế vẫn là một phần quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của VinFast. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào việc xây dựng thương hiệu và mở rộng mạng lưới phân phối để khai thác tối đa tiềm năng của các thị trường nước ngoài. VinFast kiên định với sứ mệnh thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn cầu, thông qua việc không ngừng đổi mới và sáng tạo để mang đến dải sản phẩm chất lượng cao, mạnh mẽ gia tăng hiện diện tại các thị trường. Theo bà Lê Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast chia sẻ: "Chúng tôi kiên định với sứ mệnh kiến tạo một tương lai bền vững cho mọi người, mạnh mẽ hướng đến mục tiêu trở thành một công ty giải pháp di chuyển xanh toàn diện, mang đến những mẫu xe điện chất lượng cao và giá trị tốt. Với việc bàn giao VF 3 kể từ quý III, chúng tôi đã hoàn thành việc phát triển tổng cộng 7 mẫu SUV điện”./.

Hải Băng