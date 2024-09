Vĩnh Phúc: Sản xuất mật ong giả, một doanh nghiệp bị khởi tố

(TBTCO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố vụ án hình sự sản xuất hàng giả là thực phẩm, xảy ra tại Công ty TNHH Ong Hòa Bình, địa chỉ tổ dân phố Hưởng Lộc, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Vụ việc do Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Phúc chuyển giao tới lực lượng Công an do có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Trước đó, vào tháng 12/2023, Đội QLTT số 5 thuộc Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành khám đối với xe ô tô tải BKS 29C-680.26 do ông Phạm Văn Lộc, sinh năm 1989 là lái xe, đang vận chuyển hàng hóa là 3.000 chai mật ong Hòa Bình loại thể tích thực 600ml, do Công ty TNHH Ong Hòa Bình, địa chỉ TDP Hưởng Lộc, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc sản xuất.

Mật ong giả bị lực lượng chức năng Vĩnh Phúc phát hiện. Ảnh: CTV

Toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng. Đội QLTT số 5 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay sau đó, Đội QLTT số 5 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đối với Công ty TNHH Ong Hòa Bình do ông Nguyễn Văn Thái làm giám đốc.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Ong Hòa Bình đang sản xuất, kinh doanh hàng hóa đã thành phẩm gồm 690 chai mật ong Hòa Bình loại chai 600ml và một số hàng hóa chưa thành phẩm. Đội QLTT số 5 tiếp tục tạm giữ toàn bộ số hàng hóa đang lưu giữ tại công ty, đồng thời lấy mẫu để kiểm nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm để xử lý theo quy định.

Sau khi thẩm tra, xác minh và làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan; căn cứ hồ sơ, tài liệu và kết quả kiểm nghiệm, giám định các chỉ tiêu chất lượng đối với các sản phẩm mật ong do Công ty TNHH Ong Hòa Bình sản xuất, Cục QLTT đã kết luận Công ty TNHH Ong Hòa Bình đã có hành vi sản xuất hàng hóa là mật ong không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa.