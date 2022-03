Visa mở rộng chương trình tài trợ “She’s Next” tại Việt Nam hỗ trợ các nữ doanh nhân gọi vốn

Công ty công nghệ thanh toán hàng đầu thế giới Visa ngày 28/3 đã công bố chương trình mở rộng “She’s Next” đến với Việt Nam, nhằm hỗ trợ các nữ doanh nhân trong hoạt động gọi vốn, điều hành và phát triển doanh nghiệp nhỏ.

She’s Next là sáng kiến toàn cầu đồng hành cùng các nữ doanh nhân trong nỗ lực gọi vốn, điều hành và phát triển doanh nghiệp của mình, được Visa ra mắt vào tháng 1/2019. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên được Visa phối hợp với IFundWomen chọn để triển khai giai đoạn tiếp theo của chương trình hỗ trợ này trong năm 2022.

Đại diện Visa và khách mời tại lễ công bố chương trình tài trợ “She’s Next” tại Việt Nam. Ảnh: LV

Tại lễ công bố chương trình, bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa Việt Nam và Lào cho biết, mặc dù nam và nữ chủ doanh nghiệp đều bình đẳng về mặt pháp lý, nhưng theo ước tính của Công ty Tài chính quốc tế (IFC), nhu cầu tài chính chưa được đáp ứng của các doanh nghiệp do nữ làm chủ là vào khoảng 1,19 tỷ USD.

Cũng theo bà Tuyết Dung, với tốc độ tăng trưởng 25% trong năm qua, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tốc độ tăng trưởng số lượng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ tiếp cận các khoản vay của ngân hàng vẫn bị hạn chế hơn so với doanh nghiệp do nam giới làm chủ. Với chương trình tài trợ She’s Next, Visa nỗ lực thu hẹp khoảng cách này thông qua việc cung cấp nguồn vốn mà nữ chủ doanh nghiệp cần có để đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Với sứ mệnh thúc đẩy hoạt động thương mại, Visa còn mang đến cơ hội tiếp cận nguồn kiến thức kinh doanh và công cụ phát triển doanh nghiệp trong thời đại kỷ nguyên số thông qua nền tảng chương trình Kỹ năng kinh doanh thực tiễn. Bằng chương trình tài trợ She’s Next, Visa tiếp nối sứ mệnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là khai thác tối đa tiềm năng của các nữ doanh nhân triển vọng.

Cụ thể, chương trình tài trợ She's Next từ Visa Việt Nam phối hợp tổ chức với IFundWomen sẽ trao tặng 3 khoản tài trợ đến các nữ doanh nhân, mỗi khoản trị giá 10.000 USD và 1 năm thành viên chương trình huấn luyện cùng cơ hội tham gia chuỗi các buổi hội thảo và kết nối cộng đồng các doanh nhân của IFundWomen.

Cổng đăng ký tham gia chương trình tài trợ She’s Next được mở từ ngày 28/3 đến ngày 29/4. Người tham gia là công dân Việt Nam, đại diện cho doanh nghiệp đã hoạt động 1 năm và có ít nhất 51% số vốn chủ sở hữu do phụ nữ làm chủ.

Chương trình tài trợ này được xây dựng dựa trên cam kết của Visa nhằm nâng cao năng lực số hoá cho hơn 50 triệu doanh nghiệp nhỏ trên toàn cầu, qua đó giúp họ nhanh chóng phục hồi sau đại dịch Covid-19. Cụ thể, tại Việt Nam, Visa khuyến khích người tiêu dùng ủng hộ doanh nghiệp địa phương, cũng như đồng hành cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chuyển đổi số. Qua đó, doanh nghiệp không chỉ hưởng được lợi ích từ sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử mà còn nâng cao hiệu suất kinh doanh.