VNI tạm ứng hơn 10 tỷ đồng bồi thường cho khách hàng bị thiệt hại sau bão Yagi

(TBTCO) - Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) vừa trao tạm ứng hơn 10 tỷ đồng chi trả bồi thường bảo hiểm đợt 1 cho các khách hàng bị thiệt hại bởi bão Yagi.

VNI triển khai một loạt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết bồi thường. Ảnh: T.L

Với mong muốn hỗ trợ nhanh nhất cho khách hàng, ngay sau khi nhận được thông báo tổn thất, VNI đã cử cán bộ trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp cùng với khách hàng thực hiện các biện pháp cứu hộ cứu nạn, hạn chế tổn thất sau bão. Công tác giám định cũng được thực hiện nhanh chóng và đơn giản hóa các hồ sơ, giấy tờ. Bên cạnh đó, VNI cũng hướng dẫn khách hàng thực hiện khai báo tổn thất online nhằm rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ.

Ông Đinh Nguyễn Tú Anh - Phó Giám đốc Công ty Chế biến than Quảng Ninh (thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam) và Bà Nguyễn Thị Bích Được - Phó Giám đốc khách sạn 4 sao Hạ Long Plaza thuộc Tập đoàn BIM Group và nhiều khách hàng đánh giá rất cao việc VNI đã chung tay đồng hành cùng khách hàng. Trong lúc khách hàng khó khăn, thiệt hại do mưa bão, cán bộ VNI không kể ngày đêm làm việc rất vất vả giám định tổn thất và nhanh chóng hỗ trợ các thủ tục tạm ứng bồi thường, kịp thời chia sẻ cùng khách hàng.

Thống kê đến ngày 30/9/2024, VNI ghi nhận gần 1.200 vụ tổn thất liên quan tới bão Yagi, trong đó, hơn 817 vụ tổn thất về xe cơ giới và hơn 377 vụ tổn thất về nghiệp vụ tài sản, kỹ thuật, hàng hóa, tàu thuyền. Mặc dù việc đánh giá thiệt hại đối với cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp như Yagi rất phức tạp nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, VNI đã triển khai một loạt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết bồi thường, giúp khách hàng nhanh chóng khắc phục thiệt hại và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tới, VNI sẽ tiếp tục đẩy nhanh các thủ tục bồi thường cho khách hàng bị thiệt hại.

Bên cạnh công tác giải quyết bồi thường, Bảo hiểm VNI cũng thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng thông qua việc cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống quyên góp tổng số tiền 292 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão Yagi./.