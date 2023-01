Xí nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc: Hành trình xây dựng và phát triển

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, trong tiến trình đổi mới mô hình tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất của Công ty Bảo đảm hàng hải I (nay là Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc), năm 1989 Xí nghiệp Khảo sát được thành lập (nay là Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc).

Kể từ ngày đầu thành lập, Xí nghiệp mới có hơn 30 CBCNV làm việc, đến nay sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, đội ngũ CBCNV của Xí nghiệp đã tăng lên 110 người; chất lượng đội ngũ người lao động ngày càng được nâng cao (trình độ trên đại học 11%, đại học và cử nhân 51%, cao đẳng, trung cấp 17%, công nhân kỹ thuật 21%). Người lao động có trình độ chuyên môn vững vàng, năng động và sáng tạo trong công việc, luôn sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài thực hiện các nhiệm vụ công ích, Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (gọi tắt là HSD-NORTH) còn hoạt động đo đạc và bản đồ với vai trò của Tư vấn khảo sát nhiều công trình, dự án quy mô lớn như: Dự án lọc hóa dầu Dung Quất (Quảng Ngãi), dự án cảng khu công nghiệp Formosa (Hà Tĩnh), dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa), dự án Luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu, dự án xây dựng cảng quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng)… và nhiều công trình, dự án khác. Hiện nay, HSD-NORTH đang tiếp tục đổi mới về cơ cấu tổ chức, cải tiến quy trình sản xuất, đầu tư phát triển khoa học-kỹ thuật-công nghệ để nâng cao năng lực tư vấn khảo sát, đáp ứng các dịch vụ thủy đạc chất lượng cao với mục tiêu phát triển ngang tầm với các tổ chức thủy đạc tiên tiến trong nước và khu vực. Ông Nguyễn Hoàng Thời, Giám đốc HSD-NORTH cho biết, với đội ngũ cán bộ công nhân viên được đào tạo chính quy, cơ bản và kinh nghiệm sau hơn 30 năm hoạt động, (HSD-NORTH) đã không ngừng đổi mới, phát triển hệ thống các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ các hoạt động đo đạc và bản đồ hiện đại, phong phú đa dạng và độ chính xác cao. Thêm vào đó, để nâng cao chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ của đơn vị đáp ứng yêu cầu của khách hàng, trong những năm qua, HSD-NORTH không ngừng hoàn thiện quy trình sản xuất, hiện đang thưc hiện hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001. HSD-NORTH phát triển hệ thống các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ các hoạt động đo đạc và bản đồ hiện đại, phong phú đa dạng và độ chính xác cao. Đáng chú ý, trong lĩnh vực sản xuất hải đồ giấy và hải đồ điện tử, HSD-NORTH bên cạnh việc tập trung đào tạo nguồn nhân lực đối với lĩnh vực này đạt trình độ theo tiêu chuẩn của Tổ chức thủy đạc quốc tế (IHO) là tăng cường đầu tư trang thiết bị, phần mềm đủ mạnh để đáp ứng các nhiệm vụ sản xuất hải đồ giấy, hải đồ điện tử phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải và các mục đích khác. Hiện nay, HSD-NORTH đã hoàn thành việc sản xuất và duy trì cập nhật, phân phối: 105 cell hải đồ điện tử bao phủ vùng biển Việt Nam, vùng nước cảng biển, tuyến hàng hải ven biển; 107 mảnh hải đồ giấy bao phủ toàn bộ vùng nước cảng biển và tuyến hành hải ven biển các loại tỷ lệ 1: 25000, 1:75000. Ông Nguyễn Hoàng Thời cho biết thêm, trải qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay đơn vị đã hoạt động có hiệu quả ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó là: Khảo sát lập bình đồ độ sâu với tỷ lệ các loại tới 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 bằng công nghệ đo sâu đơn tia, đa tia phục vụ thông báo hàng hải, thiết kế và nghiệm thu nạo vét, và các mục đích xây dựng công trình khác; Khảo sát lập bình đồ địa hình trên cạn phục vụ nghiên cứu và thiết kế xây dựng công trình, cải tạo mặt bằng, tính khối lượng san lấp mặt bằng; Định vị, bố trí các báo hiệu hàng hải: phao báo hiệu, đèn biển phục vụ thông báo hàng hải... Định vị phục vụ bố trí, xây dựng các công trình với độ chính xác cao; Quan trắc biến dạng công trình; Quan trắc, theo dõi và thu thập dữ liệu thuỷ triều bằng các hệ thống thiết bị quan trắc tự động đạt độ chính xác cao; Khảo sát rà quét chướng ngại vật dưới đáy sông, biển bằng các thiết bị rà quét chuyên dụng, hiện đại và chính xác; Sản xuất hải đồ giấy theo tiêu chuẩn S-4 và hải đồ điện tử theo tiêu chuẩn S-57 của Tổ chức thủy đạc quốc tế (IHO); Thiết kế, biên tập và in ấn các ấn phẩm hàng hải; Tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển, thanh thải chướng ngại vật phục vụ an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường biển. Được biết, lĩnh vực khảo sát hàng hải gắn liền với phạm vi hoạt động của Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi). Vì vậy, nhiệm vụ của HSD-NORTH cực kỳ quan trọng khi khảo sát định kỳ các tuyến luồng hàng hải, vùng đón trả hoa tiêu và thường trực 24/24h để phối hợp các cơ quan hữu quan khảo sát khắc phục kịp thời các tai nạn hàng hải xảy ra trong phạm vi tổng công ty quản lý nhằm đảm bảo giao thông hàng hải luôn được thông suốt, đảm bảo cung cấp kịp thời những thông tin chính xác cho người đi biển.

Trí Dũng