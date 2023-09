Rà soát, ngăn chặn gian lận trong khai thác khoáng sản Cùng với việc thực hiện đôn đốc, xử lý dứt điểm các khoản nợ liên quan đến đất, Tổng cục Thuế vừa yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với cơ quan tài nguyên và môi trường (TN&MT) để rà soát tài nguyên khai thác thực tế của người nộp thuế (NNT) trên địa bàn. Cụ thể, Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế chủ động yêu cầu, đôn đốc cơ quan TN&MT trên địa bàn cung cấp thông tin về sản lượng tài nguyên của NNT để tổng hợp xử lý về thuế theo quy định. Theo đó, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin kê khai của NNT về sản lượng tài nguyên thực tế khai thác kê khai trong năm theo từng mỏ khi kết thúc năm tài chính do cơ quan thuế chuyển đến, cơ quan TN&MT có trách nhiệm đối chiếu với sản lượng tài nguyên đã khai thác tại từng mỏ do đơn vị khai thác khai, nộp thuế với dữ liệu đã có tại cơ quan mình (cũng như thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định sản lượng khai thác thực tế của đơn vị trong trường hợp có chênh lệch) để chuyển thông tin cho cơ quan thuế xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế. Tiếp đó, trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin chi tiết về khối lượng đất đá bóc, đất đá thải và khối lượng khoáng sản nguyên khai thực tế khai thác kê khai trong năm theo từng giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn do cơ quan thuế chuyển đến, sở TN&MT có trách nhiệm đối chiếu số lượng đất đá bóc, đất đá thải và khối lượng khoáng sản nguyên khai thực tế khai thác theo từng giấy phép do người nộp phí kê khai với dữ liệu đã có tại cơ quan mình để chuyển thông tin cho cơ quan thuế xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế. Để đảm bảo việc quản lý thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản được chính xác, kịp thời, Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế sau khi chuyển thông tin kê khai thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trong năm của NNT, phải chủ động yêu cầu, đôn đốc cơ quan TN&MT trên địa bàn cung cấp thông tin về sản lượng tài nguyên, khối lượng đất đá bóc, đất đá thải và khối lượng khoáng sản nguyên khai thực tế khai thác của NNT, tổng hợp xử lý về thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định pháp luật thuế có liên quan.