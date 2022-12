Xuất khẩu dệt may làm gì để giữ đà tăng trưởng trong năm 2023?

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), xuất khẩu dệt may năm 2022 của Việt Nam dự kiến vẫn đạt 44 tỷ USD, tăng 8,8% so với năm 2021. Tuy nhiên, dự báo năm 2023, xuất khẩu dệt may đối mặt với khó khăn do thị trường bị thu hẹp, đơn hàng sút giảm từ cuối năm 2022… Do đó, cần có giải pháp giữ đà tăng trưởng của năm 2022.

Hoa Kỳ thị trường nhập khẩu lớn nhất hàng dệt may Việt Nam

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), cho biết năm 2022 là năm thách thức trong hoạt động sản xuất xuất khẩu dệt may khi đứng trước sức ép kinh tế toàn cầu suy giảm, lạm phát tăng cao tại nhiều nền kinh tế lớn, khiến cầu hàng dệt may sụt giảm.

Năm 2022, cũng như các ngành công nghiệp khác, ngành dệt may vẫn đang đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức như dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt, lạm phát toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, sức mua của người tiêu dùng vẫn giảm mạnh, xung đột Nga - Ukraine vẫn còn căng thẳng.

Năm 2023, xuất khẩu dệt may làm gì để giữ đà tăng trưởng. Ảnh: TL

Năm 2022, doanh nghiệp dệt may đã tận dụng ưu đãi từ 15 hiệp định thương mại có hiệu lực. Ngoài ra, doanh nghiệp ngành dệt may đã nâng cao giá trị xuất khẩu, đáp ứng tiêu chuẩn của các nhà nhập khẩu tại thị trường lớn, đẩy nhanh chuyển đổi từ sản phẩm dệt may Việt Nam gia công nhiều, sang quản trị số, chuỗi cung ứng, tự chủ, bắt kịp xu thế xanh hóa, phát triển bền vững với những loại sợi mới từ cây gai, lông cừu.

Bên cạnh đó là những đòi hỏi khắt khe đến từ các nhãn hàng, như giảm giá sản xuất, đơn hàng nhỏ, thời gian giao hàng nhanh, có những đơn hàng chỉ cho thời gian sản xuất và giao hàng trong 5 - 7 ngày, chất lượng đòi hỏi cao hơn, chuyển đổi sử dụng vải có thành phần sợi tái chế… Những đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ nhiều chính sách khác của nhãn hàng như phát triển bền vững, xanh hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải.

Từ nửa cuối năm 2022, khó khăn lại gia tăng khi lạm phát, chiến sự Ukraine ảnh hưởng đến sức mua toàn cầu khiến đơn đặt hàng của các doanh nghiệp bị giảm. Tuy vậy, theo số liệu của Vitas, dệt may dự kiến vẫn cán đích 43 - 44 tỷ USD, tăng gần 9% so với 2021. Đáng chú ý, Hoa Kỳ là thị trường đạt giá trị nhập khẩu lớn nhất với hơn 18 tỷ USD, Hàn Quốc là 4,2 tỷ USD, Nhật Bản là 3,9 tỷ USD, Trung Quốc là gần 3,9 tỷ USD…

Lý giải nguyên nhân trong khó khăn, xuất khẩu dệt may Việt Nam vẫn tăng trưởng, các chuyên gia kinh tế và đại diện Vitas cho rằng, doanh nghiệp dệt may đã chủ động tìm nhiều cách thức, thích hợp với thách thức, trong đó có rủi ro của lạm phát, đồng tiền mất giá, sức mua của các nước lớn giảm. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã nỗ lực tìm kiếm, đa dạng hóa thị trường. Nhiều doanh nghiệp trong khó khăn vẫn tăng trưởng như May Việt Tiến, May 10, Nhà Bè, An Phước...

Tận dụng FTA - mở rộng “cánh cửa” cho ngành dệt may

Theo ông Lê Tiến Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), cho biết năm 2023, ngành dệt may đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng. Theo đó, kịch bản tích cực là xuất khẩu dệt may có thể đạt 47 - 48 tỷ USD và kịch bản kém tích cực hơn là đạt khoảng 45 - 46 tỷ USD. Để đạt được mục tiêu nêu trên, doanh nghiệp cần tiếp tục chủ động tận dụng hiệp định thương mại tự do (FTA) tiếp tục mở rộng “cánh cửa” cho ngành dệt may...

Gia công hàng may mặc xuất khẩu. Ảnh: TL

Đại diện cơ quan quản lý, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng đánh giá cao sự thành công của hoạt động xuất khẩu dệt may năm 2022 có vai trò năng động của doanh nghiệp khi tận dụng cơ hội từ các FTA.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, bước sang năm 2023, thị trường còn nhiều biến động và khó khăn. Trong bối cảnh đó, để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu đề ra trong năm 2022, Vitas và Vinatex cần tiếp tục làm tốt vai trò là đầu mối kết nối các doanh nghiệp trong ngành, đồng thời kết nối doanh nghiệp với Chính phủ để hiệp hội phát huy hơn nữa, phát triển ngành dệt may bền vững hơn trong thời gian tới.

Đồng thời, các doanh nghiệp cần tập trung triển khai các giải pháp khắc phục khó khăn, tận dụng cơ hội phát triển ngành, đồng thời tận dụng kết quả từ cơ hội nhập quốc tế. Bên cạch việc tiếp tục khẳng định và duy trì thị phần tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, doanh nghiệp cần tận dụng ưu đãi từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) với nhiều cam kết sâu và rộng đã được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cơ hội thuận lợi cho kinh tế - xã hội nước ta.

Theo đánh giá và nhận xét của các chuyên gia, EVFTA sẽ thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang châu Âu, từ đó đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Lợi ích trực tiếp của EVFTA là việc EU miễn thuế cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, trong đó có hàng dệt may.

Với Hiệp định EVFTA, 100% hàng dệt may của Việt Nam sẽ được giảm thuế nhập khẩu về 0% sau tối đa 7 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực. Cụ thể, theo thống kê của Bộ Công thương đối với dệt may, EU sẽ xóa bỏ thuế quan với 77,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sau 5 năm và 22,7% kim ngạch còn lại sẽ được xóa bỏ sau 7 năm. Đây được coi là cơ hội vàng cho ngành may mặc Việt Nam khi vào thị trường 27 nước thành viên EU.