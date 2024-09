100 gian hàng tham gia Lễ hội An toàn thực phẩm Tết Trung Thu tại Hà Nội

(TBTCO) - Tối 13/9, tại công viên Thống Nhất, Sở Công thương Hà Nội đã khai mạc Lễ hội An toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2024. Lễ hội này diễn ra từ ngày 13 - 17/9.

Lễ hội với quy mô 100 gian hàng đã thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh hoa quả, bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm đồ uống, đồ chơi phục vụ Tết Trung thu trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành tham gian.

Trong thời gian diễn ra lễ hội các doanh nghiệp, làng nghề đã trưng bày giới thiệu các loại bánh Trung thu truyền thống, hoa quả các loại đặc trưng của các vùng miền, đồ uống và sản phẩm đồ chơi Tết Trung thu như đèn ông sao, đèn lồng, đèn cù, đèn kéo quân… của các nghệ nhân làng nghề.

Người dân mua sắm tại lễ hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Đình Thắng cho biết, Lê hội An toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2024 là dịp các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có uy tín của Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước phục vụ nhân dân Thủ đô mua sắm các sản phẩm thực phẩm từ mọi miền của Tổ Quốc, vui chơi đón tết Trung thu. Đồng thời là dịp để các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quảng bá, xúc tiến hoạt động tiêu thụ thực phẩm an toàn trên địa bàn Thủ đô nhân dịp Tết Trung thu.

“Bảo đảm an toàn thực phẩm chính là giữ cho thực phẩm được luôn sạch và bảo đảm vệ sinh cho người sử dụng. Dưới góc độ của pháp luật, thực phẩm bảo đảm an toàn là thực phẩm phải bảo đảm an toàn về mặt sinh học, hóa học và đặc biệt là trong sản xuát, kinh doanh phải tuân thủ các quy định về pháp luật an toàn thực phẩm. Thông qua lễ hội, Sở Công thương Hà Nội giúp doanh nghiệp, người dân nâng cao nhận về công tác chất lượng, an toàn thực phẩm đối với với các sản phẩm, hàng hóa” - ông Thắng nhấn mạnh.