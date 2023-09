36 triệu cổ phiếu HTG của Dệt may Hòa Thọ sẽ được niêm yết trên HOSE

(TBTCO) - HOSE vừa có thông báo chấp nhận niêm yết hơn 36 triệu cổ phiếu HTG của Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ (mã ck: HTG).

Tại ngày 30/6/2023, cơ cấu cổ đông của HTG gồm: Tập đoàn Dệt May Việt Nam nắm giữ 61,87%; tiếp theo là ông Nguyễn Đức Trị 3,12%; 35,01% các cổ đông khác.

Ngày 13/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã có quyết định về việc chấp thuận niêm yết 360.027.080 cổ phiếu HTG của Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ.

Theo quyết định trên, Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ có trụ sở chính tại 36 Ông Ích Đường, phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Với 360.027.080 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu thì HTG sẽ có 360.027.080.000 đồng vốn điều lệ.

Được biết, Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ được thành lập từ năm 1962, tiền thân có tên là Nhà máy Dệt Hoà Thọ (Sicovina) thuộc Công ty Kỹ nghệ Bông vải Việt Nam.

Ngày 31/5/2017, 22,5 triệu cổ phiếu HTG được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận đăng ký giao dịch. HTG là một doanh nghiệp dệt may với hai lĩnh vực chính là sản xuất hàng may mặc và kéo sợi.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của HTG cho thấy, tính đến ngày 30/6, cổ đông lớn nhất của HTG là Tập đoàn Dệt May Việt Nam với số lượng nắm giữ 22,27 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 61,87%; tiếp theo là ông Nguyễn Đức Trị (Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty) sở hữu 1,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,12%.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Dệt may Hòa Thọ tăng đều đặn trong giai đoạn 2020 - 2022.

Sang năm nay, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023, HTG ghi nhận doanh thu thuần 2.310 tỷ đồng, giảm gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 81,6 tỷ đồng, giảm hơn 42%.

Giải thích về nguyên nhân sụt giảm so với cùng kỳ, phía HTG cho biết, do biến động của nền kinh tế trên toàn thế giới, lạm phát tăng cao ở các nền kinh tế đã tác động trực tiếp đến ngành dệt may.

Cụ thể, nhu cầu mua sắm hàng may mặc của khách hàng giảm; nhu cầu và giá bán của ngành sợi vẫn còn nhiều biến động, chưa được cải thiện; lãi suất tăng mạnh dẫn đến chi phí lãi vay tăng 90% so với cùng kỳ.