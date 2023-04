(TBTCO) - Hơn 250 đại biểu đến từ hơn 50 doanh nghiệp đối tác trong nước và nước ngoài đã, đang tham gia triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê ngành Tài chính đã tham dự Hội nghị đối tác Tin học và Thống kê Tài chính năm 2023 của Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi dự và chủ trì hội nghị.

Triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin quan trọng

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cảm ơn và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các hãng, các đối tác doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) trong và ngoài nước đối với công tác triển khai ứng dụng CNTT của Bộ Tài chính trong thời gian vừa qua.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi phát biểu tại hội nghị đối tác tin học và thống kê tài chính năm 2023. Ảnh: Đức Minh

"Các đơn vị đối tác đã có những đóng góp đáng kể giúp cho Bộ Tài chính từng bước thực hiện tiến trình hiện đại hóa, trong đó ứng dụng CNTT đã thực hiện tốt nhiệm vụ là công cụ, giải pháp để giúp cho quá trình cải cách nghiệp vụ và các thủ tục hành chính trong ngành Tài chính ngày càng phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp" - Thứ trưởng phát biểu.

Trong năm 2022, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã phối hợp với các đối tác triển khai khối lượng công việc rất lớn gồm 200 gói thầu về CNTT và thống kê.

Công tác hướng dẫn cơ chế chính sách đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; hệ thống thông tin ngành Tài chính được duy trì hoạt động ổn định, liên tục; nhiều ứng dụng dịch vụ công đang được các đơn vị quản lý nhà nước, người dân và doanh nghiệp khai thác và sử dụng hiệu quả, đặc biệt là đối với lĩnh vực Thuế, Hải quan và Kho bạc.

Đồng thời, ban hành Kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Bộ Tài chính và các đơn vị: Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công tác an toàn, an ninh thông tin của Bộ Tài chính đã được các cấp lãnh đạo quan tâm đúng mức, tổ chức triển khai một cách bài bản và tương đối toàn diện, các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin đã được tích hợp trong tất cả các công đoạn liên quan đến thông tin và hệ thống thông tin; thường xuyên thực hiện các hoạt động nhằm duy trì, đảm bảo an toàn thông tin trong toàn ngành...

Những kết quả đó đạt được có sự đóng góp, phối hợp triển khai đồng bộ của các đối tác trong và ngoài nước, những đơn vị đã sát cánh cùng với Bộ Tài chính triển khai nhiều đề án, dự án quan trọng của ngành.

Sát cánh cùng ngành Tài chính triển khai các dự án CNTT

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng nêu một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình theo dõi triển khai CNTT năm 2022: Việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số đòi hỏi phải nhanh chóng, kịp thời tuy nhiên các cơ chế chính sách về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT và chuyển đổi số còn nhiều quy trình thủ tục (từ bước phê duyệt chủ trương, lập dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi… cho đến lúc hoàn thành dự án), mất nhiều thời gian.

Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nghiên cứu triển khai ứng dụng các sản phẩm công nghệ số của cuộc CMCN 4.0, tuy nhiên về đơn giá, định mức cho cho áp dụng công nghệ 4.0, đơn giá nhân công còn chưa đầy đủ, theo đó công tác xây dựng dự toán còn gặp nhiều khó khăn; Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới (Hệ thống ĐTQG) có hiệu lực, hoạt động từ ngày 16/9/2022 đến nay. Trong quá trình vận hành, hệ thống ĐTQG mới vẫn đang được chỉnh sửa, hoàn thiện...

Hơn 250 đại biểu đến từ 50 đơn vị đối tác trong nước và nước ngoài dự hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Để hoàn thành được những mục tiêu đề ra trong năm 2023, giai đoạn 2023 - 2025, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi mong muốn các đơn vị quản lý triển khai CNTT trong ngành, các đối tác tập trung trao đổi, đánh giá cụ thể về những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong phối hợp, triển khai CNTT giữa các đơn vị của Bộ Tài chính với các đối tác, cụ thể: Những vấn đề vướng mắc từ cơ chế chính sách của Nhà nước, của Bộ Tài chính, trong đấu thầu mua sắm, đến triển khai thực hiện. Thông qua những đánh giá này, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cũng như các đối tác rút ra các bài học kinh nghiệm, đề xuất các phương án, giải pháp thực hiện tốt hơn cho năm 2023 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị các đối tác cần nghiên cứu các quy định về triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, đề xuất các giải pháp tổng thể để giúp ngành Tài chính, Bộ Tài chính ứng dụng CNTT hiệu quả, tiếp tục giữ vững vị trí là đơn vị đứng đầu trong khối bộ, ngành về triển khai ứng dụng CNTT.

Thứ trưởng tin tưởng, việc phối hợp trong triển khai CNTT giữa Bộ Tài chính và các đối tác sẽ ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn, các đơn vị đối tác cùng với Bộ Tài chính thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phó Cục trưởng Hoàng Xuân Nam tham luận tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Trong khuôn khổ hội nghị, ông Hoàng Xuân Nam - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính đã báo cáo đánh giá công tác phối hợp triển khai với các đối tác năm 2022 và kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023; Định hướng chuyển đổi số ngành Tài chính đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Qua đó, các kế hoạch này giúp các doanh nghiệp đối tác hiểu rõ hơn về quy mô hiện trạng, định hướng phát triển của hệ thống CNTT ngành Tài chính trong thời gian tới.