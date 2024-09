ACV có chủ tịch hội đồng quản trị mới

(TBTCO) - Vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã công bố Quyết định số 2099-QĐ/ĐUK ngày 04/9/2024 chuẩn y cho đồng chí Vũ Thế Phiệt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng ông Vũ Thế Phiệt.

Cùng với đó, được sự chấp thuận của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã công bố Nghị quyết số 382/NQ-HĐQT về việc thống nhất bầu ông Vũ Thế Phiệt – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Ông Vũ Thế Phiệt sinh năm 1973, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, công tác trong ngành Hàng không Việt Nam từ năm 1995 đến nay. Ông Vũ Thế Phiệt đã từng giữ các vị trí công tác như Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài (2012-2017), Phó Tổng giám đốc ACV (2017-2018) và là Tổng giám đốc ACV từ tháng 8/2018 đến nay.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT ACV Vũ Thế Phiệt đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã giới thiệu, Đảng ủy ACV và HĐQT ACV đã tin tưởng để bầu và giao cho đồng chí trọng trách là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam”. Ông Vũ Thế Phiệt khẳng định đây là vinh dự lớn đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn trước Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW và tập thể CB-CNV, người lao động của ACV.

“Tôi xin hứa sẽ không ngừng phấn đấu học hỏi, tận tâm, tận tụy, tận lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu đơn vị, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II của Tổng công ty, các chiến lược sản xuất kinh doanh của ACV đã được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt và hoàn thành các dự án trọng điểm Quốc gia như Nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, đặc biệt là Dự án xây dựng Cảng HKQT Long Thành đúng quy định pháp luật, đúng tiến độ, mỹ thuật và chất lượng công trình; đưa Tổng công ty phát triển ngày càng lớn mạnh, ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước” – Chủ tịch HĐQT Vũ Thế Phiệt nói.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT ACV Vũ Thế Phiệt phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã công bố Quyết định và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Lại Xuân Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT ACV.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/9/2024 cho ông Lại Xuân Thanh – nguyên Chủ tịch HĐQT ACV.

Là công ty cổ phần hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con với 95,4% vốn nhà nước nắm giữ, ACV hiện đang quản lý, đầu tư, khai thác hệ thống 22 cảng hàng không, sân bay trên cả nước trong đó có 10 cảng hàng không quốc tế. Nhiều năm qua, ACV luôn làm việc hết mình thực hiện tốt vai trò là doanh nghiệp chủ đạo trong lĩnh vực quản lý khai thác và đầu tư, phát triển hạ tầng cảng hàng không, sân bay - bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng đủ các yêu cầu của khách hàng; qua đó góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng đất nước.

Năm 2023, tổng hành khách thông qua các cảng hàng không trực thuộc ACV đạt 113,5 triệu khách, tăng 15% so với năm 2022, trong đó khách quốc tế: 32,6 triệu khách, tăng 173% so với năm 2022. Tổng hàng hóa bưu kiện thông qua đạt 1.207 nghìn tấn. Tổng hạ cất cánh đạt 710 nghìn lượt chuyến.

Hiện ACV đang là chủ đầu tư các dự án trọng điểm Quốc gia như Dự án xây dựng Nhà ga T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành... với tiến độ và chất lượng đảm bảo theo chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.