Agribank đồng hành phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao

(TBTCO) - Tọa lạc ngay mặt tiền hai trục đường huyết mạch đại lộ Bình Dương và Nguyễn Thị Minh Khai, Lavita Thuan An là dự án căn hộ được phát triển bởi Hưng Thịnh Land. Dự án sở hữu vị trí đắc địa, kết nối thuận tiện với các khu vực trọng điểm của TP. Thuận An và TP. Hồ Chí Minh, được đánh giá là nơi an cư lý tưởng, mang đến cho cư dân một cuộc sống phồn vinh, thịnh vượng.