An cư như nghỉ dưỡng: Phong cách sống thời thượng sẽ “lên ngôi” tại Đà Nẵng

Không quá khi nói rằng, một định nghĩa mới về phong cách sống thượng lưu bên sông Hàn sẽ được thiết lập với The Panoma, giúp chủ nhân tương lai thỏa ước mơ tận hưởng cuộc sống an cư như nghỉ dưỡng giữa lòng Đà Nẵng. Chắc chắn rằng, nơi đây sẽ là những “tổ ấm” an yên đậm chất thượng lưu mà giới thành đạt vẫn luôn khao khát kiếm tìm.