(TBTCO) - Với việc mở rộng phối hợp thu với các ngân hàng thương mại trên địa bàn và tăng cường giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến, trong năm 2023 vừa qua, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã đảm bảo thu, chi ngân sách nhà nước an toàn. Năm 2024, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đề ra mục tiêu tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.