Bắc Ninh: Hơn 3 nghìn hóa đơn tham gia quay thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn”

(TBTCO) - Từ dữ liệu 56.326 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế kết xuất từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2023, Cục Thuế Bắc Ninh rà soát có 3.299 số hóa đơn có của người tiêu dùng trực tiếp đủ điều kiện tham gia dự thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV/2023. Trong lần quay thưởng này, Cục Thuế Bắc Ninh đã tìm ra 19 hóa đơn trúng thưởng.

Ngày 24/1, Cục Thuế Bắc Ninh tổ chức quay thưởng lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý IV năm 2023 và trao thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” quý III năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng - Chủ tịch Hội đồng Giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn” tỉnh, dự và bấm nút lựa chọn.

Hội đồng Giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn” tỉnh Bắc Ninh bấm nút lựa chọn. Ảnh: Phương Nam

Đại diện Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ dữ liệu 56.326 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế kết xuất từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2023, Cục Thuế Bắc Ninh rà soát có 53.027 hóa đơn mà người mua hàng không phải là người tiêu dùng (theo Công văn 3072/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế); có 54 hóa đơn thuộc diện rủi ro.

Theo đó, số hóa đơn của người tiêu dùng trực tiếp đủ điều kiện tham gia dự thưởng của chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV năm 2023 là 3.299 số (chiếm 5,86% tổng số hóa đơn).

Với số hóa đơn đủ điều kiện, Hội đồng Giám sát chương trình bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên trên phần mềm “Hoá đơn may mắn”. Kết quả, lựa chọn tìm ra 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng; 3 giải nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 5 giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và 10 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh Ngô Xuân Tòng trao thưởng cho cá nhân trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” quý III năm 2023. Ảnh: Phương Nam

Căn cứ kết quả trúng thưởng, Cục Thuế Bắc Ninh sẽ thực hiện việc công bố công khai các số hóa đơn trúng thưởng trên Cổng thông tin điện tử của cục thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, kết quả sẽ được thông tin đến các cá nhân, hộ kinh doanh có hóa đơn trúng thưởng để thực hiện các thủ tục trao thưởng.

Thời gian trao thưởng sẽ được Cục Thuế Bắc Ninh trao trực tiếp trong vòng 30 ngày kể từ ngày được công bố thông tin. Sau ngày 22/2/2024 các số hóa đơn trúng thưởng không có người đến nhận thưởng, sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Thông qua chương trình, Cục Thuế Bắc Ninh đề nghị Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tiếp tục hỗ trợ, tích cực tuyên truyền về lợi ích của việc lấy hóa đơn khi mua hàng tạo hiệu ứng lan tỏa trên toàn địa bàn./.