(TBTCO) - Chiều 18/6, Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý II/2024 để cung cấp thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước nửa đầu năm và định hướng triển khai cuối năm 2024. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì hội nghị.

Thu ngân sách tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ

Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới có nhiều biến động khó lường. Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã vượt khó, chủ động, linh hoạt, kịp thời trong điều hành chính sách tài khóa để hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thu ngân sách nhà nước đạt khá so với dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 15/6/2024 đạt khoảng 946,1 nghìn tỷ đồng, bằng 55,6% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Đức Minh.

Chi ngân sách nhà nước ước đạt 719,7 nghìn tỷ đồng, bằng 34% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt 23,4% dự toán (tỷ lệ giải ngân ước đạt 23,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), chi trả nợ lãi ước đạt 46,9% dự toán, chi thường xuyên ước đạt 40,4% dự toán.

Chi ngân sách đã đáp ứng các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản trả nợ đến hạn, đảm bảo chi trả kịp thời các khoản lương, lương hưu, trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình cấp thẩm quyền ban hành các chính sách giảm thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp, người dân có quy mô khoảng 68 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính đang trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định về gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024 (với quy mô dự kiến khoảng 84 nghìn tỷ đồng) và Nghị định về gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong năm 2024 (với quy mô dự kiến khoảng 8,56 nghìn tỷ đồng).

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời gian thực hiện giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2024.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành thông tư theo trình tự thủ tục rút gọn, dự kiến sẽ giảm 36 loại phí, lệ phí.

Công tác quản lý nợ công được kiểm soát chặt chẽ. Các chỉ tiêu nợ công, các nghĩa vụ nợ dự phòng của ngân sách nhà nước, nợ chính quyền địa phương, đảm bảo các chỉ tiêu trong giới hạn an toàn nợ. Cùng với đó, Bộ Tài chính đã kịp thời tham mưu đề xuất và tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp về quản lý, điều hành giá, nhằm đảm bảo kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Đức Minh.

Tiếp tục đổi mới công tác truyền thông

Chia sẻ với các cơ quan thông tấn báo chí, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, có được những kết quả trên, bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của ngành Tài chính, còn có sự đồng hành, tuyên truyền hiệu quả, tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí, đặc biệt là đội ngũ phóng viên theo dõi ngành Tài chính trong thời gian qua.

Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, người phát ngôn của Bộ Tài chính bày tỏ trân trọng sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động trọng tâm của Bộ Tài chính.

Các cơ chế chính sách của Bộ Tài chính luôn được các phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm, phản ánh đúng, đủ, toàn diện, đa chiều, khách quan, trách nhiệm cao dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Nhờ đó, những thông tin cập nhật, mang tính thời sự, sự kiện quan trọng của ngành Tài chính luôn được đăng tải kịp thời, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong dư luận xã hội, giúp người dân, doanh nghiệp ngày càng hiểu rõ, ủng hộ những chính sách của ngành Tài chính.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đổi mới và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tấn báo chí, tăng cường cung cấp thông tin, đối thoại nhiều hơn với báo chí.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt hơn nữa chức năng phản biện đối với các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính, thông qua đó phản ánh, đề xuất, kiến nghị để tìm ra giải pháp tốt nhất nhằm góp phần vào sự phục hồi, phát triển kinh tế của đất nước./.