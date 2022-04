Bảo Việt đạt giải vàng tại lễ trao giải Báo cáo Phát triển bền vững châu Á 2022

(TBTCO) - Vượt qua hàng trăm đại diện đến từ các nước trong khu vực, Bảo Việt đã giành giải vàng trong hạng mục Báo cáo có nội dung về Quản trị công ty tốt nhất châu Á (Asia’s Best Sustainability Report (Governance). Bên cạnh đó, báo cáo của Bảo Việt cũng được trao giải Bạc trong hạng mục Báo cáo có nội dung về nơi làm việc tốt nhất châu Á (Asia’s Best Workplace Reporting).

Đây là lần thứ 6 liên tiếp Bảo Việt được Ban Tổ chức giải thưởng ASRA 2022 - CSR Works trao giải cao tại lễ trao giải Báo cáo Phát triển bền vững tốt nhất châu Á 2022 (Asia’s 2022 Best Sustainability Report Awards) danh giá này.

Bảo Việt - doanh nghiệp Việt 6 lần liên tiếp được vinh danh

Vượt qua 585 báo cáo dự thi từ 14 quốc gia với 17 hạng mục giải thưởng, Tập đoàn Bảo Việt là một trong 30 doanh nghiệp đã được vinh danh trong lễ công bố và trao giải Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất châu Á (ASRA) 2022 do tổ chức hàng đầu về cung cấp dịch vụ, tư vấn và đào tạo thực hành phát triển bền vững CSRWorks (CSRWorks International) tổ chức thường niên. Trong 17 hạng mục giải thưởng, báo cáo của Bảo Việt đã được đề cử và vinh danh cho 2 hạng mục lớn: Báo cáo có nội dung về quản trị công ty tốt nhất châu Á (Asia’s Best Sustainability Report (Governance) và báo cáo có nội dung về nơi làm việc tốt nhất châu Á (Asia’s Best Workplace Reporting).

Báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt với thông điệp “Bình thường mới - Tâm thế mới”. Ảnh: T.L

Lễ trao giải có sự tham gia của bà Kara Owen, Cao ủy Anh tại Singapore cùng hơn 250 nhà lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao và các nhà thực hành bền vững từ các học viện, đại sứ quán, hiệp hội thương mại tại 20 quốc gia châu Á – Thái Bình Dương. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ trao giải Báo cáo phát triển bền vững châu Á (ASRA) năm nay tiếp tục được tổ chức trực tuyến từ Singapore, đánh dấu nỗ lực của Bảo Việt khi là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất 6 năm liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng.

Báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt được Hội đồng Giám khảo ASRA đánh giá cao về chất lượng nội dung, trình bày công phu sáng tạo và áp dụng tiêu chuẩn GRI Standard. Không chỉ cung cấp đầy đủ các thông tin tài chính, báo cáo còn thể hiện chi tiết những thông tin phi tài chính như chiến lược phát triển, chất lượng quản trị doanh nghiệp, hoạt động xã hội, môi trường... Đây là những nội dung quan trọng phản ánh cam kết của Tập đoàn trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững thành hành động.

Với thông điệp “Bình thường mới - Tâm thế mới” tại cả 2 báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững, Bảo Việt thể hiện một tinh thần sẵn sàng thay đổi cách thức vận hành, quản trị, kinh doanh để phù hợp với hành vi, nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh kinh doanh song hành cùng đại dịch Covid - 19.

Đồng thời, Bảo Việt cũng phát hành báo cáo thường niên Smart Report cho phép ứng dụng công nghệ tiên tiến (Smart PDF, Power BI, Digital platform) với hình ảnh sống động. Nếu báo cáo thường niên sử dụng phong cách thiết kế isometric hiện đại cùng infographics minh họa đã được công phu thực hiện đem lại điểm nhấn 3D ấn tượng thì báo cáo phát triển bền vững mang tới bức tranh với nhiều mảng màu sắc tương phản của cuộc sống khi con người nhận ra các hệ quả của tư duy kinh doanh ngắn hạn và bỏ qua các vấn đề về phát triển bền vững. Từ đó, trong trạng thái bình thường mới, Bảo Việt mang đến một tâm thế mới tràn đầy năng lượng để sẵn sàng ứng phó với thách thức và nắm bắt những cơ hội mới.

Vượt qua Covid-19, Bảo Việt cán mốc 2.000 tỷ đồng lợi nhuận năm 2021

Bảo Việt hiện là doanh nghiệp có quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt gần 170.000 tỷ đồng, tương đương hơn 7 tỷ USD. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 50.380 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.003 tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm 2020.

Tổng doanh thu công ty Mẹ đạt 1.490 tỷ đồng, tăng trưởng 5,7% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.031 tỷ đồng, tăng 1,9% và hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tổng tài sản công ty mẹ năm 2021 đạt 18.908 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 18.519 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt đã chi trả cổ tức 667 tỷ đồng bằng tiền mặt trong năm 2021, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 9.500 tỷ đồng tiền mặt. Tính từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền Bảo Việt đã nộp vào ngân sách nhà nước lên đến gần 24.000 tỷ đồng. Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.

Năm 2021, dịch Covid-19 tại Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tập đoàn Bảo Việt đã đồng hành cùng người dân trên cả nước chia sẻ gánh nặng tài chính trong cuộc sống và thực hiện đúng cam kết, gánh vác trách nhiệm với cộng đồng để cùng chung tay “Bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng”./.