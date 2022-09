(TBTCO) - Cake by VPBank (Cake), Be và Visa cùng phối hợp ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng đồng thương hiệu đầu tiên trên thị trường. Thẻ tín dụng Be-Cake cung cấp nhiều lợi ích toàn diện cùng chương trình miễn phí thường niên và hoàn tiền cao nhất thị trường 20%.

Cake by VPBank (Cake) – ngân hàng số với lượng người dùng hàng đầu Việt Nam, Be – nền tảng phát triển nhất của Việt Nam trong lĩnh vực vận tải công nghệ và Visa – công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới – ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng đồng thương hiệu đầu tiên trên thị trường. Thẻ tín dụng Be-Cake cung cấp nhiều lợi ích toàn diện cùng chương trình miễn phí thường niên và hoàn tiền cao nhất thị trường 20%.

Be, Cake ra mắt thẻ tín dụng Be-Cake Visa nâng cao trải nghiệm thanh toán số

Với nền tảng công nghệ hàng đầu của Ngân hàng số Cake, đăng ký mở thẻ tín dụng Be-Cake trực tuyến sẽ được phê duyệt ngay lập tức và chủ thẻ có thể sử dụng thẻ để mua sắm online, ngay cả khi chưa nhận được thẻ vật lý. Đặc biệt, khách hàng còn được hoàn tiền 20% (cao nhất thị trường) cho thanh toán trên nền tảng Be và hoàn tiền khi sử dụng thẻ tín dụng Be-Cake tại các đơn vị chấp nhận thanh toán khác. Ngoài ra, chủ thẻ Be-Cake được cung cấp công cụ đơn giản để chuyển đổi giao dịch thành các khoản trả góp và đặt lịch thanh toán tự động bằng tài khoản Cake.

“Thẻ tín dụng Be-Cake được thiết kế dành cho người Việt hiện đại, đặc biệt là thế hệ Gen Z và những người trẻ quan tâm đến việc tối ưu hóa giá trị của các khoản chi tiêu. Sản phẩm thẻ hợp tác đầu tiên cung cấp cho khách hàng ba tính năng tốt nhất: tính nhanh chóng và bảo mật của thanh toán số Visa, sự linh hoạt của ngân hàng số Cake và nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ hàng đầu Việt Nam Be” - bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa Việt Nam và Lào chia sẻ.

Cake hỗ trợ khách hàng quản lý chi tiêu hàng ngày thông qua ngân hàng số không thu phí, cung cấp cho khách hàng trải nghiệm cá nhân hóa toàn diện và đã thu hút hơn 2 triệu người dùng.

“Cake tự hào là một trong những ngân hàng số hiếm hoi có khả năng phát hành thẻ tín dụng quốc tế chỉ trong 2 năm vận hành. Với thẻ tín dụng Be-Cake, Cake trở thành ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính thiết yếu, bao gồm thanh toán, tiết kiệm, cho vay, đầu tư vi mô và thẻ tín dụng” - ông Nguyễn Hữu Quang - Tổng giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank, cho biết.

Cake hỗ trợ khách hàng quản lý chi tiêu hàng ngày thông qua ngân hàng số không thu phí, cung cấp cho khách hàng trải nghiệm cá nhân hóa toàn diện và đã thu hút hơn 2 triệu người dùng.

“Khách hàng chỉ mất 2 phút kể từ khi đăng ký đến khi phát hành thẻ. Toàn bộ quy trình được thực hiện trực tuyến chỉ cần thông tin CMND/CCCD, đặc biệt thẻ được phê duyệt và phát hành ngay lập tức – đây là yếu tố vượt trội của Cake so với các ngân hàng khác. Thẻ ảo có thể được sử dụng ngay sau khi phát hành và có thể liên kết với nền tảng Be để đặt các chuyến xe hoặc các dịch vụ trên Be, tận hưởng ưu đãi hoàn tiền 20%. Bên cạnh đó, bằng việc lựa chọn thiết kế thẻ phù hợp với sở thích riêng, Be-Cake biến giao dịch trở thành các trải nghiệm hoàn toàn mang tính cá nhân” - ông Quang cho biết thêm.

Sự ra mắt của thẻ tín dụng đồng thương hiệu Be-Cake cho thấy sức mạnh của hệ sinh thái công nghệ mở Be Group. Chưa đầy 4 năm hoạt động, Be không chỉ dừng lại với ứng dụng gọi xe mà đã trở thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ, mở rộng hệ sinh thái qua các dịch vụ như vận chuyển, giao hàng, giao đồ ăn, đi chợ hộ, du lịch, dịch vụ viễn thông, bảo hiểm và Ngân hàng số Cake by VPBank. Thông qua mối quan hệ đối tác với Visa, Be đã chứng minh năng lực mở rộng mô hình kinh doanh một cách nhanh chóng, để cạnh tranh hiệu quả và phục vụ người dùng Việt Nam tốt hơn.

Với thẻ tín dụng Be-Cake, Cake trở thành ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính thiết yếu.

Bà Vũ Hoàng Yến - Tổng giám đốc Be Group, chia sẻ: “Be Group hướng đến việc trở thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ hàng đầu nhằm cung cấp cho người dùng Việt nhiều tiện ích phục vụ cuộc sống hàng ngày. Với lĩnh vực Fintech, chúng tôi đã tiên phong trong việc hỗ trợ tài xế vay tiêu dùng ngay trên hệ sinh thái của Be và giờ đây là thẻ tín dụng đồng thương hiệu đầu tiên giữa một nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ và một ngân hàng số”.

Nghiên cứu mới nhất của Visa về thái độ thanh toán của người tiêu dùng nhấn mạnh sự tăng trưởng đáng kể trong động lực thúc đẩy người tiêu dùng Việt sử dụng thanh toán số. Hơn 8 trên 10 người tiêu dùng hiện đang sử dụng thẻ và hơn 4 trên 10 người dùng sẽ không sử dụng tiền mặt để thanh toán cước taxi hay dịch vụ chia sẻ chuyến đi (50%), mua sắm (44%) và ăn uống (43%). Độ nhận biết về ngân hàng số ở Việt Nam ở mức cao (77%) với phần lớn người tiêu dùng (88%) bày tỏ sự ưa thích trong việc sử dụng dịch vụ ngân hàng số.