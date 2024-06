Bình Định: Kinh tế 6 tháng đầu năm tăng trưởng tích cực

(TBTCO) - Tuy đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định đạt được một số kết quả tích cực. Giá trị tổng sản phẩm địa phương (GRDP) ước tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Với mức tăng trưởng này, Bình Định xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố; thứ 4/14 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; thứ 1/5 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Hoạt động sản xuất công nghiệp trở thành điểm sáng

Theo UBND tỉnh Bình Định, GRDP toàn tỉnh 6 tháng đầu năm tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng các lĩnh vực hầu hết đều tăng (so với cùng kỳ năm 2023).

Cụ thể, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,33% (riêng công nghiệp tăng 11,6%; xây dựng tăng 7,52%); dịch vụ tăng 8,16%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,43%.

Kết quả này được đánh giá là khả quan cho kịch bản GRDP của Bình Định 6 tháng cuối năm 2024 đạt mức tăng trưởng từ 7,4 - 8,3%, để phấn đấu hoàn thành GRDP cả năm 7,5 - 8% theo kế hoạch.

Nổi bật điểm sáng trong phát triển kinh tế là hoạt động sản xuất công nghiệp có mức tăng khá so với cùng kỳ. Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng 11,6%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,65%. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 887 triệu USD, tăng 20,9% và đạt 53,8% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 6.348,6 tỷ đồng, đạt 42,3% dự toán năm và tăng 29,6% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch giữ đà tăng trưởng cao, qua 6 tháng, toàn tỉnh ước đón được trên 5,6 triệu lượt khách, tăng 106,1% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 15.011 tỷ đồng, tăng 96,9%.

Đối với công tác thu hút đầu tư, dù đối mặt nhiều khó khăn, nhưng Bình Định nhận được tín hiệu vui ngay trong những tháng đầu năm khi thu hút 24 dự án, với tổng vốn đầu tư trên 2.960 tỷ đồng.

Tốc độ tăng trưởng các lĩnh vực hầu hết đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. (Ảnh minh họa: Nguyễn Lạc)

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đà phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cũng nhấn mạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm thể hiện sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, ông bày tỏ tin tưởng, nếu không có biến động lớn, các chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra từ đầu năm sẽ đạt được.

“Đối với chỉ tiêu thu ngân sách, khoản thu tiền sử dụng đất 6 tháng mới chỉ đạt 2.300 tỷ, đạt 37,6% dự toán năm. Các sở, ngành địa phương sẽ phải tiếp tục phải rà soát, tính toán phương án và đề xuất giải pháp thích hợp trong điều kiện hiện nay. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung khắc phục ngay các tồn tại trong thu hút đầu tư, quản lý tài nguyên khoáng sản, chống khai thác IUU” - ông Phạm Anh Tuấn lưu ý.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, đánh giá các chỉ tiêu theo phân kỳ 6 tháng của các ngành đều đạt khá so với cùng kỳ.

“Tuy nhiên, đối với cấp huyện, chỉ có 6/11 huyện đạt chỉ tiêu tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm địa phương, thu ngân sách có 8/11 địa phương đạt và vượt 50% kế hoạch năm. Lo lắng về công tác thu hút đầu tư còn chậm, ảnh hưởng đến động lực tăng trưởng phát triển trong thời gian tới” - ông Thanh nói.

Ông Thanh cũng chỉ rõ, trong thu hút đầu tư, 6 tháng đầu năm mới thu hút 27/100 dự án tỉnh giao. Chỉ có 5/11 địa phương thu hút được dự án đầu tư, còn 6 địa phương đến nay chưa thu hút được dự án nào.

Bình Định tiếp tục rà soát, khẩn trương thực hiện lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định; tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án đầu tư ngoài nhà nước…

Do đó, ông Thanh yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo mục tiêu đạt 60% nguồn vốn vào tháng 9 và hoàn thành 100% vào cuối năm. Trên lĩnh vực nông nghiệp, ngành nông nghiệp và các địa phương phải xem công tác phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên kiểm tra, có phương án phòng chống cụ thể, chi tiết. Đối với công tác chống khai thác IUU, tập trung giải quyết các tàu cá 3 không, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngành Công thương và các địa phương hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp sản xuất, đưa thêm các dự án, nhà máy mới đi vào hoạt động theo kế hoạch đã đăng ký.

Bình Định tập trung tập trung đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp sản xuất, đưa thêm các dự án, nhà máy mới đi vào hoạt động theo kế hoạch đã đăng ký. (Ảnh minh họa: Nguyễn Lạc)

Liên quan tới hoạt động du lịch, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn cho du khách, xử lý nghiêm các hành vi chặt chém, nâng giá. Sở Giao thông vận tải phối hợp với TP. Quy Nhơn tính toán bố trí các bãi đậu đỗ xe du lịch. Riêng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sớm hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt đề án giảm nghèo bền vững.

Các sở, ngành liên quan tập trung xây dựng các đề án liên quan tới tín chỉ carbon, phát triển kinh tế đêm, công nghiệp bán dẫn để triển khai.

Đối với các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bám sát các chỉ tiêu, tập trung vào việc thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, giải quyết điểm nghẽn dự án của các địa phương, tập trung vấn đề đạo đức công vụ, trách nhiệm giải quyết việc cho người dân và doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm./.