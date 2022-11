Bình Dương: Chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra vụ kinh doanh giày giả mạo nhãn hiệu Safety Jogger

(TBTCO) - Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Dương vừa chuyển hồ sơ vụ việc kinh doanh 1.023 đôi giày bảo hộ lao động giả mạo nhãn hiệu Safety Jogger được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, ngày 10/11/2022, Đội QLTT số 2, Cục QLTT Bình Dương chủ trì, phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế về ma túy Công an thành phố Thuận An, có sự tham gia hỗ trợ của đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu Safety Jogger đã tiến hành kiểm tra đột xuất Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Nguyên Gia Phúc, địa chỉ: lô F3-20 KDC Vĩnh Phú 2, đường Vĩnh Phú 41, phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Bình Dương.

Tang vật giày bảo hộ lao động có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Safety Jogger. Ảnh: CTV

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Nguyên Gia Phúc đang kinh doanh 1.023 đôi giày bảo hộ lao động mang nhãn hiệu “SAFETY JOGGER” có tổng trị giá hơn 368 triệu đồng.

Lực lượng chức năng xác minh xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại Điều 226 Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, Đội QLTT số 2 đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thuận An để điều tra, xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định./.