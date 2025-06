Bình Thuận kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển sau sáp nhập với Lâm Đồng, Đắk Nông

Giai đoạn 2026 - 2030 Bình Thuận đầu tư 268 dự án Theo quyết định của HĐND, toàn tỉnh Bình Thuận hiện có 268 dự án dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2026 - 2030. Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan và dự kiến khả năng cân đối, đề xuất UBND tỉnh chọn hơn 10 công trình trọng điểm đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, với khả năng thực hiện hơn 10.000 tỷ đồng. Trong các dự án này có 179 dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, 88 dự án do ngân sách tỉnh hỗ trợ cho UBND cấp huyện đầu tư các trường học từ mầm non đến trung học cơ sở, cùng một danh mục gồm 18 dự án nước sinh hoạt do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay, đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp tỉnh còn 113/179 dự án đang tiến hành các thủ tục lập hồ sơ. Đối với danh mục hỗ trợ đầu tư trường học cấp huyện, còn 67/88 dự án đang tiến hành các thủ tục. Với các dự án nước thành phần, còn 8/18 dự án đang hoàn chỉnh hồ sơ. Riêng năm 2025, tỉnh lập kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh dự kiến tổng số nguồn vốn ngân sách tỉnh kế hoạch là khoảng 3.480 tỷ đồng.