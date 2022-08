Bkav ra mắt nền tảng Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử - Bkav eChungtu

(TBTCO) - Ngày 3/8/2022, Tập đoàn Công nghệ Bkav chính thức ra mắt Bkav eChungtu. Đây là nền tảng cho phép các doanh nghiệp dễ dàng tạo lập, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử theo đúng chuẩn quy định của Bộ Tài chính, đồng thời giúp tiết kiệm đến 80% thời gian và chi phí.

Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ do Bộ Tài chính ban hành ngày 17/9/2021 quy định, kể từ ngày 1/7/2022 các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chính thức ngừng việc sử dụng chứng từ khấu trừ giấy do cơ quan thuế cấp và chứng từ tự in, theo quy định tại Thông tư 37/2017/TT-BTC và chuyển đổi sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) điện tử theo Nghị định 123, Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Để giúp các doanh nghiệp dễ dàng sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo đúng quy định, Tập đoàn Bkav ra mắt Chứng từ điện tử Bkav eChungtu. Nền tảng được phát triển dựa trên công nghệ web-based mới nhất, cung cấp sẵn cho các doanh nghiệp đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký mẫu để doanh nghiệp sử dụng và đăng ký với cơ quan thuế. Đồng thời Bkav eChungtu hỗ trợ tạo lập Chứng từ khấu trừ thuế TNCN một cách đơn giản: tạo từng tờ cho các doanh nghiệp sử dụng ít chứng từ, tạo nhiều tờ theo lô và có thể dễ dàng tích hợp với các hệ thống nghiệp vụ sẵn có. Điểm đặc biệt, Bkav eChungtu tích hợp sẵn các công nghệ ký số mới nhất như: Ký số USB Token, Ký số từ xa giúp doanh nghiệp có thể ký số ngay trên các thiết bị di động mọi lúc mọi nơi, đảm bảo giá trị pháp lý cao nhất của chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Khi sử dụng Bkav eChungtu, doanh nghiệp cũng có sẵn các chức năng thống kê, báo cáo. Chỉ với 1 click chuột, doanh nghiệp có thể xuất ra tờ khai báo cáo định kỳ tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN để gửi lên cơ quan thuế. Bkav eChungtu sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 80% thời gian và chi phí, như không tốn chi phí chuyển phát chứng từ mà chỉ cần gửi qua đường điện tử như email, tin nhắn. Không lo mất mát, cháy hỏng do được lưu trữ trên môi trường điện tử được đảm bảo tính an toàn với chữ ký số và các giải pháp an ninh của Bkav.

Giao diện đăng nhập Nền tảng Chứng từ khấu trừ TNCN điện tử - Bkav eChungtu

Ông Nguyễn Khơ Din - Tổng giám đốc Công ty Nền tảng chuyển đổi số SME, thành viên Tập đoàn Công nghệ Bkav, cho biết: “Với hơn 20 năm kinh nghiệm, hiện nay Bkav đã có 200 nghìn khách hàng doanh nghiệp tin dùng các sản phẩm. Riêng mảng thuế, Bkav vừa là tổ chức TVAN vừa là tổ chức truyền nhận được Tổng cục Thuế ký hợp đồng kết nối trực tiếp. Với việc ra mắt nền tảng Bkav eChungtu, Bkav đã cơ bản cung cấp đầy đủ hệ sinh thái các sản phẩm chuyển đổi số mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần. Các sản phẩm đều đem lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp, giúp quá trình vận hành trên môi trường số an toàn, tiết kiệm thời gian và chi phí”.

Nhân sự kiện ra mắt sản phẩm mới, Bkav áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt cho khách hàng, miễn phí khởi tạo tài khoản cho các doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử Bkav eHoadon và giảm giá 50% phí khởi tạo tài khoản cho doanh nghiệp chưa sử dụng Bkav eHoadon khi đăng ký trong khoảng thời gian từ 25/7/2022 đến 25/8/2022.

Công ty Nền tảng chuyển đổi số SME, trực thuộc Tập đoàn công nghệ Bkav, cung cấp các sản phẩm cho doanh nghiệp như dịch vụ chữ ký số công cộng, dịch vụ hoá đơn điện tử, dịch vụ thuế điện tử… Các sản phẩm đang được hàng trăm nghìn doanh nghiệp trên cả nước sử dụng, tiêu biểu như: Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Bitexco, Tập đoàn Sơn Hà, Tập đoàn Daikin, Tập đoàn KIDO, Chuỗi cửa hàng KingBBQ, ThaiExpress, Pizza Hut, Highlands Coffee…/.