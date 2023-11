Bổ sung các quy định chống thao túng, nhiễu loạn thị trường bất động sản

Làm rõ biện pháp điều tiết, tránh can thiệp vào thị trường bất động sản Góp ý cho dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể nội dung chính sách và các giải pháp về điều tiết thị trường bất động sản tại dự thảo Luật. Một số ý kiến cho rằng công cụ quan trọng nhất để điều tiết thị trường bất động sản là thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chiến lược nhà ở, cấp phép thực hiện dự án bất động sản với trục thời gian phù hợp, bảo đảm nguồn cung hợp lý ra thị trường trong một giai đoạn. Tiếp thu các ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý toàn diện Mục 1 Chương IX dự thảo Luật về điều tiết thị trường bất động sản. Trong đó, làm rõ nội hàm các chính sách nhằm giải quyết các vấn đề mất cân đối của thị trường bất động sản, thể hiện vai trò của Nhà nước là phải dẫn dắt thị trường tập trung vào các nội dung, vấn đề trọng tâm, trọng điểm huyết mạch, cốt lõi có tính nguyên tắc, quy luật của thị trường. Cụ thể, gồm: Quy định nguyên tắc trong điều tiết thị trường bất động sản (Điều 76); quy định các biện pháp thực hiện điều tiết thị trường bất động sản liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như đất đai, nhà ở, đầu tư, thuế, tín dụng (Điều 77); quy định thẩm quyền thực hiện điều tiết thị trường bất động sản (Điều 78). Tán thành cao nội dung này, đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng những mất cân đối trên thị trường có nguyên nhân do công tác điều tiết không tốt. Tuy nhiên, cần phải làm rõ điều tiết như thế nào, làm rành mạch giữa điều tiết và can thiệp. Đại biểu chỉ ra, tại Điều 76 nêu ý “Nhà nước chủ động, tăng cường điều tiết thị trường bất động sản trong trường hợp thị trường bất động sản có diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến ổn định kinh tế - xã hội”. Theo đại biểu, trong Luật mà ghi “chủ động, tăng cường” là không ổn. Hơn nữa cũng không rõ thế nào là “phức tạp”, thế nào là “ảnh hưởng đến tình hình kinh tế -xã hội”, thị trường bất động sản như hiện nay có phải là bất thường không, điều tiết như thế nào, đại biểu nêu vấn đề. Bên cạnh đó, ở “các biện pháp điều tiết”, nhiều biện pháp cho thấy là tốt như quy hoạch, kế hoạch, chính sách tín dụng... Tuy nhiên, có những biện pháp như điều chỉnh dự án, điều chỉnh quy mô, điều chỉnh số lượng… thì đại biểu cho rằng đây không phải biện pháp điều tiết mà là can thiệp vào dự án. “Chúng ta phải làm rất rõ nội dung này để tránh can thiệp vào thị trường bất động sản. Có khi từ điều tiết lại trở thành can thiệp thô bạo và ảnh hưởng đến thị trường và doanh nghiệp” - đại biểu nói./.