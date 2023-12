Bộ Xây dựng thoái vốn thành công tại Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

(TBTCO) - Theo Sở Du lịch Hà Nội, năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 24 triệu lượt, tăng 27% so với năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 4 triệu lượt, tăng 266,7% so với năm 2022; khách nội địa đạt 20 triệu lượt, tăng 16,3% so với năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 87,65 nghìn tỷ đồng, tăng 45,5% so với năm 2022.