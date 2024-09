Cả hệ thống chính trị ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Ấm áp tình người trong bão lũ Những ngày qua, trái tim cả nước dõi theo miền Bắc. Hình ảnh nữ chiến sỹ công an ôm em bé 20 ngày tuổi ra khỏi vùng lũ. Nhiều người già, em bé được lực lượng chức năng đưa ra khỏi vùng ngập lụt ở thành phố Thái Nguyên. Hình ảnh thôn làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai bị san phẳng, nhiều nhà mất không còn ai. Bữa cơm đơn giản của các cán bộ, chiến sĩ trong giờ phút giải lao sau những chuyến xuồng cứu trợ người dân. Một chiến sĩ công an trẻ tranh thủ chợp mắt dù quần áo đang ướt và trên người vẫn mặc áo phao trong giá lạnh. Những hình ảnh đó đã thu hút và lấy đi nước mắt của hàng triệu người xem. Những lo lắng chưa vơi khi hiện nay, hàng chục khu vực tại các địa phương như Cao Bằng, Lào Cai, Thái Nguyên, Yên Bái... vẫn đang bị chia cắt do lũ; hàng chục nghìn ngôi nhà đang nằm ở các khu vực bị ngập lụt bao vây. Dù vậy, chúng ta cũng ấm lòng khi cả nước đang hướng về miền Bắc. Người dân từ các địa phương quyên góp, ủng hộ nhiều phương tiện, lương thực thực phẩm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng lũ lụt. Những "người lái đò" cũng chung tay hỗ trợ đồng bào chống bão. Hoặc mới đây, những tổ chức, cá nhân đã liên tục chia sẻ về mong muốn được giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt ở các tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai... trên mạng xã hội như vận chuyển miễn phí nhu yếu phẩm, áo phao, hàng cứu trợ... tới vùng lũ. Dưới những bài đăng trên mạng xã hội, các bình luận liên tục cập nhật thông tin về những khu vực khó khăn, cần sự hỗ trợ để cộng đồng tiếp tục chia sẻ, kết nối với các nhà hảo tâm, các đơn vị, cơ sở kinh doanh nhằm kịp thời hỗ trợ người dân, không để ai bị bỏ lại trong cơn bão. Nhiều tấm lòng thơm thảo, các bà, các mẹ đã mang nhiều rau, củ quả, bánh trái, cơm nắm, xôi thịt trong bối cảnh không có điện nước để nấu, gửi tới các hộ dân trong vùng ngập lụt. Những ân tình, nghĩa cử cao đẹp được lan tỏa không chỉ là hình ảnh đẹp, là câu chuyện ấm lòng giữa cơn cuồng phong bão số 3, mà còn tiêu biểu cho những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ nhau cùng vượt qua khó khăn hoạn nạn. Mới đây, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; cơ chế, chính sách đối với các cơ quan, địa phương bị ảnh hưởng; đặc biệt, cơ chế để huy động tối đa nguồn lực của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội khắc phục hậu quả bão số 3.